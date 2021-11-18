https://ria.ru/20211118/koshki-1759706058.html

Вся пенсия на кошек: женщина шесть лет кормит уличных животных

Вся пенсия на кошек: женщина шесть лет кормит уличных животных - РИА Новости, 18.11.2021

Вся пенсия на кошек: женщина шесть лет кормит уличных животных

Жительница Новороссийска Нина Черныш шесть лет кормит во дворе бездомных кошек. Деньги на еду для животных она берет с пенсии, а также с накопленных сбережений, в том числе – с "похоронных" средств.

2021-11-18T19:33

2021-11-18T19:33

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видео

животные

пенсия

новороссийск

бездомные животные

кошки

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Сейчас у нее на попечении находятся 50 животных. На кормежку она их собирает дважды в день. На улицу женщина выносит кашу, молоко, сухой корм и кости.

новороссийск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Вся пенсия на кошек: женщина шесть лет кормит уличных животных Жительница Новороссийска Нина Черныш шесть лет кормит во дворе бездомных котят. Деньги на еду для животных она берет с пенсии, а также с накопленных сбережений, в том числе – с "похоронных" средств. Сейчас у нее на попечении находятся 50 котят. На кормежку она их собирает дважды в день. На улицу она выносит кашу, молоко, сухой корм и кости. 2021-11-18T19:33 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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