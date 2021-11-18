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Вся пенсия на кошек: женщина шесть лет кормит уличных животных
Вся пенсия на кошек: женщина шесть лет кормит уличных животных - РИА Новости, 18.11.2021
Вся пенсия на кошек: женщина шесть лет кормит уличных животных
Жительница Новороссийска Нина Черныш шесть лет кормит во дворе бездомных кошек. Деньги на еду для животных она берет с пенсии, а также с накопленных сбережений, в том числе – с "похоронных" средств.
2021-11-18T19:33
2021-11-18T19:33
2021-11-18T19:33
видео
животные
пенсия
новороссийск
бездомные животные
кошки
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Сейчас у нее на попечении находятся 50 животных. На кормежку она их собирает дважды в день. На улицу женщина выносит кашу, молоко, сухой корм и кости.
новороссийск
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2021
РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Вся пенсия на кошек: женщина шесть лет кормит уличных животных
Жительница Новороссийска Нина Черныш шесть лет кормит во дворе бездомных котят. Деньги на еду для животных она берет с пенсии, а также с накопленных сбережений, в том числе – с "похоронных" средств. Сейчас у нее на попечении находятся 50 котят. На кормежку она их собирает дважды в день. На улицу она выносит кашу, молоко, сухой корм и кости.
2021-11-18T19:33
true
PT1M42S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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видео, животные, пенсия, новороссийск, бездомные животные, кошки, видео
Вся пенсия на кошек: женщина шесть лет кормит уличных животных
Жительница Новороссийска Нина Черныш шесть лет кормит во дворе бездомных кошек. Деньги на еду для животных она берет с пенсии, а также с накопленных сбережений, в том числе – с "похоронных" средств.
2021-11-18T19:33
true
PT1M42S
Вся пенсия на кошек: женщина шесть лет кормит уличных животных
Жительница Новороссийска Нина Черныш шесть лет кормит во дворе бездомных кошек. Деньги на еду для животных она берет с пенсии, а также с накопленных сбережений, в том числе – с "похоронных" средств.
Сейчас у нее на попечении находятся 50 животных. На кормежку она их собирает дважды в день. На улицу женщина выносит кашу, молоко, сухой корм и кости.