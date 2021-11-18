https://ria.ru/20211118/korruptsiya-1759709581.html
Глава СК поручил проверить данные о коррупции чиновников на Кубани
Глава СК поручил проверить данные о коррупции чиновников на Кубани - РИА Новости, 18.11.2021
Глава СК поручил проверить данные о коррупции чиновников на Кубани
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить данные о возможной коррупции должностных лиц и похоронного бизнеса в Тимашевске... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T20:06
2021-11-18T20:06
2021-11-18T20:06
происшествия
коррупция
тимашевск
краснодарский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
чиновники
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить данные о возможной коррупции должностных лиц и похоронного бизнеса в Тимашевске Краснодарского края, сообщается на сайте СК РФ.По данным СК, в эфире федерального канала обсуждался инцидент в Тимашевске, где бюро судмедэкспертизы потребовало с родственников умершей женщины деньги за доставку ее тела в морг."Сообщается также о возможных коррупционных связях районных должностных лиц и правоохранительных органов с представителями похоронного бизнеса. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Маслову А.К. проверить озвученную в эфире информацию и представить доклад", - говорится в сообщении.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что мужчина с 29 октября не мог похоронить свою мать. Как сообщают пользователи соцсетей, когда женщина умерла, с мужчины потребовали 7 тысяч рублей за транспортировку тела умершей из больницы в морг. Эта сумма оказалась неподъемной для хоронившего собственную мать сына. Тогда мужчина привез мертвое тело прямо к центральному входу местной администрации. Было заведено дело о надругательстве над умершим.
https://ria.ru/20211118/sk-1759623290.html
https://ria.ru/20211117/zaderzhanie-1759442629.html
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происшествия, коррупция, тимашевск, краснодарский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), чиновники, россия
Глава СК поручил проверить данные о коррупции чиновников на Кубани
Бастрыкин поручил проверить данные о коррупции чиновников и похоронного бизнеса на Кубани