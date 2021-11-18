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Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19
Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021
Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19
Минздрав выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:38
2021-11-18T13:38
2021-11-18T17:09
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Минздрав выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Версия 13.1 <...> подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных и клинических данных", — говорится в релизе.Так, в документ внесли уточнения по обеспечению безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода, требованиям к его качеству. Там же перечисляются основные технологии дополнительной оксигенации.Раздел по профилактике дополнили информацией об особенностях применения вакцины "Спутник Лайт" для повторной вакцинации.Кроме того, изменился режим дозирования барицитиниба для людей с легким течением заболевания, которые проходят лечение в больницах. Нововведения коснулись и диагностики инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у больных COVID-19.Новую версию рекомендаций направили в регионы для применения в клинической практике.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, среди тяжелобольных COVID-19 привитые составляют менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:38 18.11.2021 (обновлено: 17:09 18.11.2021)
Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19
Минздрав выпустил обновленные рекомендации по лечению пациентов с COVID-19
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Минздрав
выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19
, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Версия 13.1 <...> подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных и клинических данных", — говорится в релизе.
Так, в документ внесли уточнения по обеспечению безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода, требованиям к его качеству. Там же перечисляются основные технологии дополнительной оксигенации.
Раздел по профилактике дополнили информацией об особенностях применения вакцины "Спутник Лайт" для повторной вакцинации.
Кроме того, изменился режим дозирования барицитиниба для людей с легким течением заболевания, которые проходят лечение в больницах. Нововведения коснулись и диагностики инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у больных COVID-19.
Новую версию рекомендаций направили в регионы для применения в клинической практике.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, среди тяжелобольных COVID-19 привитые составляют менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.