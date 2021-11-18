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Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021

Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:38

2021-11-18T13:38

2021-11-18T17:09

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Минздрав выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Версия 13.1 <...> подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных и клинических данных", — говорится в релизе.Так, в документ внесли уточнения по обеспечению безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода, требованиям к его качеству. Там же перечисляются основные технологии дополнительной оксигенации.Раздел по профилактике дополнили информацией об особенностях применения вакцины "Спутник Лайт" для повторной вакцинации.Кроме того, изменился режим дозирования барицитиниба для людей с легким течением заболевания, которые проходят лечение в больницах. Нововведения коснулись и диагностики инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у больных COVID-19.Новую версию рекомендаций направили в регионы для применения в клинической практике.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, среди тяжелобольных COVID-19 привитые составляют менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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