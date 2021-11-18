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В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
За сутки в РФ новый максимум смертей с COVID-19 - 1251, всего умерли 260 335 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:17
2021-11-18T11:17
2021-11-18T11:17
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ новый максимум смертей с COVID-19 - 1251, всего умерли 260 335 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждена 1251 смерть... За весь период по России умерло 260 335 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 94, Санкт-Петербурге - 79, Краснодарском крае - 65.
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общество, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 — 1251 случай