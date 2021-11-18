https://ria.ru/20211118/koronavirus-1759592771.html
В России за сутки выписали 36 414 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 36 414 человек после COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021
В России за сутки выписали 36 414 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 36 414 человек после COVID-19, за все время - 7 919 250, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:17
2021-11-18T11:17
2021-11-18T11:17
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россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 36 414 человек после COVID-19, за все время - 7 919 250, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 414 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 919 250", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 7204, Санкт-Петербурге - 3849, Подмосковье - 2003.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 36 414 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 36 414 человек после COVID-19, за все время — 7 919 250