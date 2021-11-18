https://ria.ru/20211118/koronavirus-1759576857.html

В Адыгее заявили об отсутствии проблем с койками для пациентов с COVID-19

В Адыгее заявили об отсутствии проблем с койками для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021

В Адыгее заявили об отсутствии проблем с койками для пациентов с COVID-19

Адыгея не испытывает проблем с койко-местами для коронавирусных больных и нехваткой медицинских кадров во многом за счёт обучения специалистов по целевым... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T09:52

2021-11-18T09:52

2021-11-18T09:52

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общество

республика адыгея

москва

совет федерации рф

валентина матвиенко

здоровье - общество

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КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. Адыгея не испытывает проблем с койко-местами для коронавирусных больных и нехваткой медицинских кадров во многом за счёт обучения специалистов по целевым направлениям, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В Москве состоялась рабочая встреча председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и главы Адыгеи Мурата Кумпилова, где стороны обсудили вопросы социально-экономическое развитие региона и здравоохранения, отмечается в релизе."Кумпилов сообщил, что в больницах и госпиталях республики создано достаточное количество койко-мест для лечения больных … В настоящее время в республике вакцинировано 55% от плана или 44% от всего взрослого населения", - сообщает пресс-служба.Также Матвиенко и Кумпилов обсуждали кадровый вопрос в отрасли."Во взаимодействии с федеральным центром в республике на сегодняшний день в госпиталях практически решена проблема дефицита медицинских кадров", - приводит пресс-служба слова Кумпилова сказанные в ходе встречи с председателем Совфеда. Со ссылкой на главу республики отмечается, что этот вопрос последовательно решается благодаря обучению выпускников в медицинских вузах страны по целевым направлениям. Матвиенко пообещала оказать содействие в обеспечении целевого приема в медвузы страны и увеличении числа целевых мест при необходимости, добавляется в релизе.

https://ria.ru/20211112/vodosnabzhenie-1758707738.html

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