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Республика Адыгея
https://ria.ru/20211118/koronavirus-1759576857.html
В Адыгее заявили об отсутствии проблем с койками для пациентов с COVID-19
В Адыгее заявили об отсутствии проблем с койками для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021
В Адыгее заявили об отсутствии проблем с койками для пациентов с COVID-19
Адыгея не испытывает проблем с койко-местами для коронавирусных больных и нехваткой медицинских кадров во многом за счёт обучения специалистов по целевым... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T09:52
2021-11-18T09:52
республика адыгея
общество
республика адыгея
москва
совет федерации рф
валентина матвиенко
здоровье - общество
коронавирусы
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КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. Адыгея не испытывает проблем с койко-местами для коронавирусных больных и нехваткой медицинских кадров во многом за счёт обучения специалистов по целевым направлениям, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В Москве состоялась рабочая встреча председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и главы Адыгеи Мурата Кумпилова, где стороны обсудили вопросы социально-экономическое развитие региона и здравоохранения, отмечается в релизе."Кумпилов сообщил, что в больницах и госпиталях республики создано достаточное количество койко-мест для лечения больных … В настоящее время в республике вакцинировано 55% от плана или 44% от всего взрослого населения", - сообщает пресс-служба.Также Матвиенко и Кумпилов обсуждали кадровый вопрос в отрасли."Во взаимодействии с федеральным центром в республике на сегодняшний день в госпиталях практически решена проблема дефицита медицинских кадров", - приводит пресс-служба слова Кумпилова сказанные в ходе встречи с председателем Совфеда. Со ссылкой на главу республики отмечается, что этот вопрос последовательно решается благодаря обучению выпускников в медицинских вузах страны по целевым направлениям. Матвиенко пообещала оказать содействие в обеспечении целевого приема в медвузы страны и увеличении числа целевых мест при необходимости, добавляется в релизе.
https://ria.ru/20211112/vodosnabzhenie-1758707738.html
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общество, республика адыгея, москва, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирусы, мурат кумпилов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:52 18.11.2021
 
В Адыгее заявили об отсутствии проблем с койками для пациентов с COVID-19

В Адыгее заявили об отсутствии проблем с койками для пациентов с COVID-19 и медкадрами

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. Адыгея не испытывает проблем с койко-местами для коронавирусных больных и нехваткой медицинских кадров во многом за счёт обучения специалистов по целевым направлениям, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В Москве состоялась рабочая встреча председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и главы Адыгеи Мурата Кумпилова, где стороны обсудили вопросы социально-экономическое развитие региона и здравоохранения, отмечается в релизе.
Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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"Кумпилов сообщил, что в больницах и госпиталях республики создано достаточное количество койко-мест для лечения больных … В настоящее время в республике вакцинировано 55% от плана или 44% от всего взрослого населения", - сообщает пресс-служба.
Также Матвиенко и Кумпилов обсуждали кадровый вопрос в отрасли.
"Во взаимодействии с федеральным центром в республике на сегодняшний день в госпиталях практически решена проблема дефицита медицинских кадров", - приводит пресс-служба слова Кумпилова сказанные в ходе встречи с председателем Совфеда. Со ссылкой на главу республики отмечается, что этот вопрос последовательно решается благодаря обучению выпускников в медицинских вузах страны по целевым направлениям. Матвиенко пообещала оказать содействие в обеспечении целевого приема в медвузы страны и увеличении числа целевых мест при необходимости, добавляется в релизе.
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