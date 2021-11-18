https://ria.ru/20211118/klimat-1759662559.html
Путин призвал противостоять попыткам США диктовать климатическую повестку
Путин призвал противостоять попыткам США диктовать климатическую повестку - РИА Новости, 18.11.2021
Путин призвал противостоять попыткам США диктовать климатическую повестку
Дипломатия должна активнее противостоять попыткам ЕС и США диктовать климатическую повестку, Россия призывает к совместному решению проблем, заявил президент РФ РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:27
2021-11-18T16:27
2021-11-18T16:46
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владимир путин
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
климат
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Дипломатия должна активнее противостоять попыткам ЕС и США диктовать климатическую повестку, Россия призывает к совместному решению проблем, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что Россия призывает "к поиску взаимоприемлемых решений".
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сша, россия, в мире, владимир путин, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), климат
16:27 18.11.2021 (обновлено: 16:46 18.11.2021)
Путин призвал противостоять попыткам США диктовать климатическую повестку
Путин: дипломатия должна противостоять попыткам ЕС и США диктовать климатическую повестку