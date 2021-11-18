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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211118/kitay-1759622587.html
Портрет азиатской девушки на фотовыставке Dior возмутил китайцев
Портрет азиатской девушки на фотовыставке Dior возмутил китайцев - РИА Новости, 18.11.2021
Портрет азиатской девушки на фотовыставке Dior возмутил китайцев
На французский дом высокой моды Christian Dior обрушилась волна критики в Китае, причиной стала одна из фотографий, показанная в рамках выставки Dior в Шанхае,... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:23
2021-11-18T13:43
культура
в мире
christian dior
шанхай
китай
тайвань
доменико дольче
стефано габбана
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ПЕКИН, 18 ноя - РИА Новости. На французский дом высокой моды Christian Dior обрушилась волна критики в Китае, причиной стала одна из фотографий, показанная в рамках выставки Dior в Шанхае, которая, по мнению многих, выставляет китайских женщин в "плохом свете".Ранее в Шанхае открылась выставка Christian Dior под названием Lady Dior, в рамках которой была организована фотоэкспозиция. Одна из фотографий – портрет азиатской девушки, держащей сумку, который и послужил причиной возмущения жителей Китая.Китайское издание Beijing Daily выпустило статью с заголовком "Так выглядят китайские женщины? Западные люксовые бренды снова взялись за старое…". "На фотографии изображена модель с маленькими прищуренными глазами, иссиня-черными тенями, мрачным веснушчатым лицом, жирными волосами и при этом еще в одеяниях времен династии Цин", - пишет издание.Газета China Women's News в своей статье, посвященной упомянутой фотографии, написала, что выставка в очередной раз продемонстрировала "эстетическое и культурное высокомерие и предубеждение со стороны некоторых западных брендов", а также намерение "исказить китайскую культуру".После того, как СМИ написали о фотографии, в китайском интернет-пространстве тоже возник резонанс: "это зомби из времен династии Цин?", "неужели китаянки выглядят так в глазах люксовых брендов?", "в этом нет никакой красоты", "искусство может быть непопулярным, но не злым", "стандартное изображение китайцев через "западный" объектив".Как отмечает издание South China Morning Post, в Dior пока не прокомментировали происшествие, но убрали скандальную фотографию с выставки. Бренд также удалил фото из своего аккаунта в социальной сети Weibo.Китай известен своей болезненной реакцией на любую критику в адрес страны, а также на "неподобающее изображение" Китая и его жителей со стороны западных брендов.В ноябре 2018 года разгорелся крупный скандал с Dolce&amp;Gabbana, когда в официальных аккаунтах бренда в соцсетях были опубликованы видеоролики, на которых китайская модель ест палочками итальянские блюда — пиццу, спагетти и канноли, а за кадром мужской голос дает ей советы, как лучше справиться с непростой задачей. Модный дом оказался под шквалом критики китайской общественности. Знаменитый бренд обвинили в сексизме и расизме, готовящееся большое шоу в Шанхае пришлось отменить, так как многие модели и знаменитости отказались от участия.Китайская модель из скандальной рекламы спустя два месяца после публикации ролика принесла свои извинения, завив, что не собиралась проявлять неуважение к соотечественникам. После разразившегося скандала сами итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана также принесли извинения, в том числе на китайском языке. На фоне скандала крупнейшие китайские торговые интернет-платформы сняли с продажи товары бренда.В 2019 году французский модный дом Givenchy и американский модный дом Coach вслед за Versace принесли извинения за выпуск в продажу одежды, на которой была изображена неправильная карта Китая. Тогда бренды выпустили в продажу футболки, на которых Гонконг и Тайвань значатся отдельными странами.Весной этого года ряд иностранных брендов, в том числе H&amp;M, Adidas, Nike, Puma, Lacoste, Burberry, оказались под шквалом критики в Китае в связи с отказом от синьцзянского хлопка после сообщений об использовании принудительного труда уйгуров при его производстве. Китайские интернет-пользователи призвали бойкотировать товары этих компаний, а онлайн-магазины сняли их с продаж. Около 40 китайских знаменитостей объявили об отказе от сотрудничества с этими брендами.
https://ria.ru/20191017/1559890609.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210524/reklama-1733696326.html
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в мире, christian dior, шанхай, китай, тайвань, доменико дольче, стефано габбана, versace, weibo, культура
13:23 18.11.2021 (обновлено: 13:43 18.11.2021)
 
Портрет азиатской девушки на фотовыставке Dior возмутил китайцев

В Китае раскритиковали дом Dior из-за фото, выставляющего китаянок "в плохом свете"

© Фото : @dior/XiaohongshuСкриншот страницы Dior на платформе Xiaohongshu
Скриншот страницы Dior на платформе Xiaohongshu - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : @dior/Xiaohongshu
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ПЕКИН, 18 ноя - РИА Новости. На французский дом высокой моды Christian Dior обрушилась волна критики в Китае, причиной стала одна из фотографий, показанная в рамках выставки Dior в Шанхае, которая, по мнению многих, выставляет китайских женщин в "плохом свете".
Ранее в Шанхае открылась выставка Christian Dior под названием Lady Dior, в рамках которой была организована фотоэкспозиция. Одна из фотографий – портрет азиатской девушки, держащей сумку, который и послужил причиной возмущения жителей Китая.
Китайское издание Beijing Daily выпустило статью с заголовком "Так выглядят китайские женщины? Западные люксовые бренды снова взялись за старое…". "На фотографии изображена модель с маленькими прищуренными глазами, иссиня-черными тенями, мрачным веснушчатым лицом, жирными волосами и при этом еще в одеяниях времен династии Цин", - пишет издание.
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Газета China Women's News в своей статье, посвященной упомянутой фотографии, написала, что выставка в очередной раз продемонстрировала "эстетическое и культурное высокомерие и предубеждение со стороны некоторых западных брендов", а также намерение "исказить китайскую культуру".
После того, как СМИ написали о фотографии, в китайском интернет-пространстве тоже возник резонанс: "это зомби из времен династии Цин?", "неужели китаянки выглядят так в глазах люксовых брендов?", "в этом нет никакой красоты", "искусство может быть непопулярным, но не злым", "стандартное изображение китайцев через "западный" объектив".
Как отмечает издание South China Morning Post, в Dior пока не прокомментировали происшествие, но убрали скандальную фотографию с выставки. Бренд также удалил фото из своего аккаунта в социальной сети Weibo.
Китай известен своей болезненной реакцией на любую критику в адрес страны, а также на "неподобающее изображение" Китая и его жителей со стороны западных брендов.
В ноябре 2018 года разгорелся крупный скандал с Dolce&Gabbana, когда в официальных аккаунтах бренда в соцсетях были опубликованы видеоролики, на которых китайская модель ест палочками итальянские блюда — пиццу, спагетти и канноли, а за кадром мужской голос дает ей советы, как лучше справиться с непростой задачей. Модный дом оказался под шквалом критики китайской общественности. Знаменитый бренд обвинили в сексизме и расизме, готовящееся большое шоу в Шанхае пришлось отменить, так как многие модели и знаменитости отказались от участия.
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Китайская модель из скандальной рекламы спустя два месяца после публикации ролика принесла свои извинения, завив, что не собиралась проявлять неуважение к соотечественникам. После разразившегося скандала сами итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана также принесли извинения, в том числе на китайском языке. На фоне скандала крупнейшие китайские торговые интернет-платформы сняли с продажи товары бренда.
В 2019 году французский модный дом Givenchy и американский модный дом Coach вслед за Versace принесли извинения за выпуск в продажу одежды, на которой была изображена неправильная карта Китая. Тогда бренды выпустили в продажу футболки, на которых Гонконг и Тайвань значатся отдельными странами.
Весной этого года ряд иностранных брендов, в том числе H&M, Adidas, Nike, Puma, Lacoste, Burberry, оказались под шквалом критики в Китае в связи с отказом от синьцзянского хлопка после сообщений об использовании принудительного труда уйгуров при его производстве. Китайские интернет-пользователи призвали бойкотировать товары этих компаний, а онлайн-магазины сняли их с продаж. Около 40 китайских знаменитостей объявили об отказе от сотрудничества с этими брендами.
 
КультураВ миреChristian DiorШанхайКитайТайваньДоменико ДольчеСтефано ГаббанаVersaceWeiboКультура
 
 
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