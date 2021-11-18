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Китай обвинил Филиппины в незаконном вторжении в его акваторию
Китай обвинил Филиппины в незаконном вторжении в его акваторию - РИА Новости, 18.11.2021
Китай обвинил Филиппины в незаконном вторжении в его акваторию
Два судна снабжения Филиппин на этой неделе без разрешения Китая вторглись в акваторию островов Наньша, в связи с чем корабли береговой охраны КНР предприняли... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:41
2021-11-18T12:41
в мире
филиппины
малайзия
китай
манила
мид кнр
южно-китайское море
чжао лицзянь
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ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Два судна снабжения Филиппин на этой неделе без разрешения Китая вторглись в акваторию островов Наньша, в связи с чем корабли береговой охраны КНР предприняли необходимые меры, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее телеканал CNN Philippines сообщил, что корабли береговой охраны Китая заблокировали и обстреляли из водометов по меньшей мере две филиппинские лодки, которые везли продукты военным на острове в Южно-Китайском море. Глава МИД Теодоро Локсин заявил, что никто не пострадал, но филиппинским лодкам пришлось прервать миссию, он также выразил КНР протест и осудил действия китайских кораблей, которые, по его мнению, могут угрожать отношениям Пекина и Манилы."Два филиппинских судна снабжения 16 ноября без получения согласия китайской стороны самовольно вторглись в акваторию близ рифа Жэньай архипелага Наньша (Спратли). Корабли береговой охраны Китая в соответствии с законом выполнили свои обязанности по защите суверенитета Китая и морского порядка", - заявил дипломат.Он добавил, что в настоящее время обстановка в районе рифа Жэньай спокойная, Китай и Филиппины поддерживают контакты и взаимодействие.Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
https://ria.ru/20211118/kitay-1759604238.html
филиппины
малайзия
китай
манила
южно-китайское море
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в мире, филиппины, малайзия, китай, манила, мид кнр, южно-китайское море, чжао лицзянь
12:41 18.11.2021
 
Китай обвинил Филиппины в незаконном вторжении в его акваторию

КНР: два филиппинских судна без разрешения Китая вторглись в акваторию его островов

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаКитайский город Циндао
Китайский город Циндао - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Два судна снабжения Филиппин на этой неделе без разрешения Китая вторглись в акваторию островов Наньша, в связи с чем корабли береговой охраны КНР предприняли необходимые меры, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее телеканал CNN Philippines сообщил, что корабли береговой охраны Китая заблокировали и обстреляли из водометов по меньшей мере две филиппинские лодки, которые везли продукты военным на острове в Южно-Китайском море. Глава МИД Теодоро Локсин заявил, что никто не пострадал, но филиппинским лодкам пришлось прервать миссию, он также выразил КНР протест и осудил действия китайских кораблей, которые, по его мнению, могут угрожать отношениям Пекина и Манилы.
"Два филиппинских судна снабжения 16 ноября без получения согласия китайской стороны самовольно вторглись в акваторию близ рифа Жэньай архипелага Наньша (Спратли). Корабли береговой охраны Китая в соответствии с законом выполнили свои обязанности по защите суверенитета Китая и морского порядка", - заявил дипломат.
Он добавил, что в настоящее время обстановка в районе рифа Жэньай спокойная, Китай и Филиппины поддерживают контакты и взаимодействие.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
12:07
Китай призвал США не использовать религиозный вопрос для оказания давления
Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
 
В миреФилиппиныМалайзияКитайМанилаМИД КНРЮжно-Китайское мореЧжао Лицзянь
 
 
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