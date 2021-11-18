Китай обвинил Филиппины в незаконном вторжении в его акваторию
КНР: два филиппинских судна без разрешения Китая вторглись в акваторию его островов
ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Два судна снабжения Филиппин на этой неделе без разрешения Китая вторглись в акваторию островов Наньша, в связи с чем корабли береговой охраны КНР предприняли необходимые меры, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее телеканал CNN Philippines сообщил, что корабли береговой охраны Китая заблокировали и обстреляли из водометов по меньшей мере две филиппинские лодки, которые везли продукты военным на острове в Южно-Китайском море. Глава МИД Теодоро Локсин заявил, что никто не пострадал, но филиппинским лодкам пришлось прервать миссию, он также выразил КНР протест и осудил действия китайских кораблей, которые, по его мнению, могут угрожать отношениям Пекина и Манилы.
"Два филиппинских судна снабжения 16 ноября без получения согласия китайской стороны самовольно вторглись в акваторию близ рифа Жэньай архипелага Наньша (Спратли). Корабли береговой охраны Китая в соответствии с законом выполнили свои обязанности по защите суверенитета Китая и морского порядка", - заявил дипломат.
Он добавил, что в настоящее время обстановка в районе рифа Жэньай спокойная, Китай и Филиппины поддерживают контакты и взаимодействие.
Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.