https://ria.ru/20211118/kitay-1759611031.html

Китай обвинил Филиппины в незаконном вторжении в его акваторию

Китай обвинил Филиппины в незаконном вторжении в его акваторию - РИА Новости, 18.11.2021

Китай обвинил Филиппины в незаконном вторжении в его акваторию

Два судна снабжения Филиппин на этой неделе без разрешения Китая вторглись в акваторию островов Наньша, в связи с чем корабли береговой охраны КНР предприняли... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:41

2021-11-18T12:41

2021-11-18T12:41

в мире

филиппины

малайзия

китай

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южно-китайское море

чжао лицзянь

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ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Два судна снабжения Филиппин на этой неделе без разрешения Китая вторглись в акваторию островов Наньша, в связи с чем корабли береговой охраны КНР предприняли необходимые меры, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее телеканал CNN Philippines сообщил, что корабли береговой охраны Китая заблокировали и обстреляли из водометов по меньшей мере две филиппинские лодки, которые везли продукты военным на острове в Южно-Китайском море. Глава МИД Теодоро Локсин заявил, что никто не пострадал, но филиппинским лодкам пришлось прервать миссию, он также выразил КНР протест и осудил действия китайских кораблей, которые, по его мнению, могут угрожать отношениям Пекина и Манилы."Два филиппинских судна снабжения 16 ноября без получения согласия китайской стороны самовольно вторглись в акваторию близ рифа Жэньай архипелага Наньша (Спратли). Корабли береговой охраны Китая в соответствии с законом выполнили свои обязанности по защите суверенитета Китая и морского порядка", - заявил дипломат.Он добавил, что в настоящее время обстановка в районе рифа Жэньай спокойная, Китай и Филиппины поддерживают контакты и взаимодействие.Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.

https://ria.ru/20211118/kitay-1759604238.html

филиппины

малайзия

китай

манила

южно-китайское море

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в мире, филиппины, малайзия, китай, манила, мид кнр, южно-китайское море, чжао лицзянь