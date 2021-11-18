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Китай призвал США не использовать религиозный вопрос для оказания давления
Китай призвал США не использовать религиозный вопрос для оказания давления - РИА Новости, 18.11.2021
Китай призвал США не использовать религиозный вопрос для оказания давления
Китай выступает против критики со стороны США ситуации с религиозными свободами в стране, призывает Вашингтон заняться решением своих проблем и не использовать... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:07
2021-11-18T12:07
сша
вашингтон (город)
китай
роман силантьев
мид кнр
энтони блинкен
россия
чжао лицзянь
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ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Китай выступает против критики со стороны США ситуации с религиозными свободами в стране, призывает Вашингтон заняться решением своих проблем и не использовать религиозный вопрос для вмешательства в дела других государств, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о включении ряда стран, включая Иран, Китай и Россию, в перечень государств, причастных или терпимых, по мнению Вашингтона, к "систематическим и вопиющим нарушениям" религиозных свобод."Китай решительно выступает против безосновательной критики и очернения ситуации с религиозными свободами в Китае. Китайское правительство в соответствии с законом обеспечивает защиту свободы вероисповедания своих граждан", - заявил дипломат.Он отметил, что в Китае в общей сложности проживают около 200 миллионов верующих различных конфессий."Представители всех национальностей пользуются полной свободой вероисповедания, факты говорят громче слов, а повторенная хоть тысячу раз ложь все равно останется ложью", - указал он.Дипломат также добавил, что в США распространились исламофобия и другие экстремистские тенденции, вызвав множество трагедий, но США игнорируют факты и часто используют религиозные вопросы для вмешательства во внутренние дела других стран.Чжао Лицзянь подчеркнул, что США следует придавать должное значение решению проблем в своей собственной стране, заняться своими делами, уважать факты, отбросить предубеждения и прекратить использовать религиозный вопрос в качестве предлога для вмешательства в дела других стран или их дискредитации.В декабре 2020 года США внесли в этот список 10 стран, включая Китай, а Россию поместили в "список наблюдения" по тому же вопросу. Директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев назвал этот список "безграмотным" и "лишенным логики", а директор Института религии и политики Антон Игнатенко отметил, что включение стран в него может использоваться Вашингтоном для политического давления.
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сша
вашингтон (город)
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сша, вашингтон (город), китай, роман силантьев, мид кнр, энтони блинкен, россия, чжао лицзянь
12:07 18.11.2021
 
Китай призвал США не использовать религиозный вопрос для оказания давления

Китай призвал США не использовать религиозный вопрос для давления на другие государства

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© AP Photo / Andy Wong
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ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Китай выступает против критики со стороны США ситуации с религиозными свободами в стране, призывает Вашингтон заняться решением своих проблем и не использовать религиозный вопрос для вмешательства в дела других государств, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о включении ряда стран, включая Иран, Китай и Россию, в перечень государств, причастных или терпимых, по мнению Вашингтона, к "систематическим и вопиющим нарушениям" религиозных свобод.
"Китай решительно выступает против безосновательной критики и очернения ситуации с религиозными свободами в Китае. Китайское правительство в соответствии с законом обеспечивает защиту свободы вероисповедания своих граждан", - заявил дипломат.
Он отметил, что в Китае в общей сложности проживают около 200 миллионов верующих различных конфессий.
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"Представители всех национальностей пользуются полной свободой вероисповедания, факты говорят громче слов, а повторенная хоть тысячу раз ложь все равно останется ложью", - указал он.
Дипломат также добавил, что в США распространились исламофобия и другие экстремистские тенденции, вызвав множество трагедий, но США игнорируют факты и часто используют религиозные вопросы для вмешательства во внутренние дела других стран.
Чжао Лицзянь подчеркнул, что США следует придавать должное значение решению проблем в своей собственной стране, заняться своими делами, уважать факты, отбросить предубеждения и прекратить использовать религиозный вопрос в качестве предлога для вмешательства в дела других стран или их дискредитации.
В декабре 2020 года США внесли в этот список 10 стран, включая Китай, а Россию поместили в "список наблюдения" по тому же вопросу. Директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев назвал этот список "безграмотным" и "лишенным логики", а директор Института религии и политики Антон Игнатенко отметил, что включение стран в него может использоваться Вашингтоном для политического давления.
 
СШАВашингтон (город)КитайРоман СилантьевМИД КНРЭнтони БлинкенРоссияЧжао Лицзянь
 
 
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