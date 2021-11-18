https://ria.ru/20211118/kitay-1759604238.html
Китай призвал США не использовать религиозный вопрос для оказания давления
Китай призвал США не использовать религиозный вопрос для оказания давления - РИА Новости, 18.11.2021
Китай призвал США не использовать религиозный вопрос для оказания давления
Китай выступает против критики со стороны США ситуации с религиозными свободами в стране, призывает Вашингтон заняться решением своих проблем и не использовать... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:07
2021-11-18T12:07
2021-11-18T12:07
сша
вашингтон (город)
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роман силантьев
мид кнр
энтони блинкен
россия
чжао лицзянь
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ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Китай выступает против критики со стороны США ситуации с религиозными свободами в стране, призывает Вашингтон заняться решением своих проблем и не использовать религиозный вопрос для вмешательства в дела других государств, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о включении ряда стран, включая Иран, Китай и Россию, в перечень государств, причастных или терпимых, по мнению Вашингтона, к "систематическим и вопиющим нарушениям" религиозных свобод."Китай решительно выступает против безосновательной критики и очернения ситуации с религиозными свободами в Китае. Китайское правительство в соответствии с законом обеспечивает защиту свободы вероисповедания своих граждан", - заявил дипломат.Он отметил, что в Китае в общей сложности проживают около 200 миллионов верующих различных конфессий."Представители всех национальностей пользуются полной свободой вероисповедания, факты говорят громче слов, а повторенная хоть тысячу раз ложь все равно останется ложью", - указал он.Дипломат также добавил, что в США распространились исламофобия и другие экстремистские тенденции, вызвав множество трагедий, но США игнорируют факты и часто используют религиозные вопросы для вмешательства во внутренние дела других стран.Чжао Лицзянь подчеркнул, что США следует придавать должное значение решению проблем в своей собственной стране, заняться своими делами, уважать факты, отбросить предубеждения и прекратить использовать религиозный вопрос в качестве предлога для вмешательства в дела других стран или их дискредитации.В декабре 2020 года США внесли в этот список 10 стран, включая Китай, а Россию поместили в "список наблюдения" по тому же вопросу. Директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев назвал этот список "безграмотным" и "лишенным логики", а директор Института религии и политики Антон Игнатенко отметил, что включение стран в него может использоваться Вашингтоном для политического давления.
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сша, вашингтон (город), китай, роман силантьев, мид кнр, энтони блинкен, россия, чжао лицзянь
Китай призвал США не использовать религиозный вопрос для оказания давления
Китай призвал США не использовать религиозный вопрос для давления на другие государства
ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Китай
выступает против критики со стороны США
ситуации с религиозными свободами в стране, призывает Вашингтон
заняться решением своих проблем и не использовать религиозный вопрос для вмешательства в дела других государств, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен
объявил о включении ряда стран, включая Иран
, Китай и Россию
, в перечень государств, причастных или терпимых, по мнению Вашингтона, к "систематическим и вопиющим нарушениям" религиозных свобод.
"Китай решительно выступает против безосновательной критики и очернения ситуации с религиозными свободами в Китае. Китайское правительство в соответствии с законом обеспечивает защиту свободы вероисповедания своих граждан", - заявил дипломат.
Он отметил, что в Китае в общей сложности проживают около 200 миллионов верующих различных конфессий.
"Представители всех национальностей пользуются полной свободой вероисповедания, факты говорят громче слов, а повторенная хоть тысячу раз ложь все равно останется ложью", - указал он.
Дипломат также добавил, что в США распространились исламофобия и другие экстремистские тенденции, вызвав множество трагедий, но США игнорируют факты и часто используют религиозные вопросы для вмешательства во внутренние дела других стран.
Чжао Лицзянь подчеркнул, что США следует придавать должное значение решению проблем в своей собственной стране, заняться своими делами, уважать факты, отбросить предубеждения и прекратить использовать религиозный вопрос в качестве предлога для вмешательства в дела других стран или их дискредитации.
В декабре 2020 года США внесли в этот список 10 стран, включая Китай, а Россию поместили в "список наблюдения" по тому же вопросу. Директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев
назвал этот список "безграмотным" и "лишенным логики", а директор Института религии и политики Антон Игнатенко отметил, что включение стран в него может использоваться Вашингтоном для политического давления.