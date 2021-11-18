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В рекомендации по лечению COVID-19 включили требования к качеству кислорода
В рекомендации по лечению COVID-19 включили требования к качеству кислорода - РИА Новости, 18.11.2021
В рекомендации по лечению COVID-19 включили требования к качеству кислорода
Минздрав РФ включил в временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции требования к качеству кислорода. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:15
2021-11-18T14:15
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минздрав РФ включил в временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции требования к качеству кислорода."Основные требования к качеству кислорода: 1. С целью обеспечения оксигенации при проведении ИВЛ в палатах интенсивной терапии и во время анестезии следует применять медицинский чистый кислород (лекарственное средство) не менее 99,5% концентрации. 2. С целью дополнительной оксигенации пациента может применяться кислородно-воздушная смесь с содержанием кислорода не менее 95%, полученная сорбционным или мембранным методом концентрации из воздуха", - уточняется в рекомендации.Ранее сообщалось, что Минздрав России выпустил обновлённую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:15 18.11.2021
 
В рекомендации по лечению COVID-19 включили требования к качеству кислорода

Минздрав включил в рекомендации по лечению COVID-19 требования к качеству кислорода

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник на территории кислородной станции в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больницы
Медицинский сотрудник на территории кислородной станции в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минздрав РФ включил в временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции требования к качеству кислорода.
"Основные требования к качеству кислорода: 1. С целью обеспечения оксигенации при проведении ИВЛ в палатах интенсивной терапии и во время анестезии следует применять медицинский чистый кислород (лекарственное средство) не менее 99,5% концентрации. 2. С целью дополнительной оксигенации пациента может применяться кислородно-воздушная смесь с содержанием кислорода не менее 95%, полученная сорбционным или мембранным методом концентрации из воздуха", - уточняется в рекомендации.
Ранее сообщалось, что Минздрав России выпустил обновлённую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 15:01Распространение коронавируса
Мишустин заявил о ежедневном мониторинге доступности лекарств и кислорода
 
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