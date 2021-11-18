https://ria.ru/20211118/kislorod-1759635893.html

В рекомендации по лечению COVID-19 включили требования к качеству кислорода

В рекомендации по лечению COVID-19 включили требования к качеству кислорода - РИА Новости, 18.11.2021

В рекомендации по лечению COVID-19 включили требования к качеству кислорода

Минздрав РФ включил в временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции требования к качеству кислорода. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:15

2021-11-18T14:15

2021-11-18T14:15

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757174332_0:196:3142:1963_1920x0_80_0_0_f103e0abdcba5adc5f37f1f0e8f58689.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минздрав РФ включил в временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции требования к качеству кислорода."Основные требования к качеству кислорода: 1. С целью обеспечения оксигенации при проведении ИВЛ в палатах интенсивной терапии и во время анестезии следует применять медицинский чистый кислород (лекарственное средство) не менее 99,5% концентрации. 2. С целью дополнительной оксигенации пациента может применяться кислородно-воздушная смесь с содержанием кислорода не менее 95%, полученная сорбционным или мембранным методом концентрации из воздуха", - уточняется в рекомендации.Ранее сообщалось, что Минздрав России выпустил обновлённую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID.

https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759129968.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии