https://ria.ru/20211118/khram-1759664480.html

Священник объяснил сложности с передачей храма в Каннах в пользу России

Священник объяснил сложности с передачей храма в Каннах в пользу России - РИА Новости, 18.11.2021

Священник объяснил сложности с передачей храма в Каннах в пользу России

Настоятель Никольского собора в Ницце протоиерей Андрей Елисеев рассказал РИА Новости о непростой судьбе православного храма в соседних Каннах, который... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:33

2021-11-18T16:33

2021-11-18T16:33

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Настоятель Никольского собора в Ницце протоиерей Андрей Елисеев рассказал РИА Новости о непростой судьбе православного храма в соседних Каннах, который французский суд признал собственностью России.Французский суд в Грасе признал храм архангела Михаила в Канне собственностью Российской Федерации. Следственный комитет России назвал решение французского суда не только признанием исторического права, но и надеждой на то, что храм вновь будет служить по назначению, оставаясь отражением российской культуры."Храм был официально закрыт мэрией Канн в 2015 году ввиду его аварийного состояния. В августе 2015 года рухнул купол колокольни на крышу, существует опасность обрушения основного свода храма. Россия как собственник не могла проводить ремонт в течение этого времени ввиду того, что шел судебный процесс. Сейчас ситуация прояснилась, поэтому я уверен, что в ближайшее время начнутся работы по укреплению свода храма и дальнейшей реставрации", - сказал настоятель собора в Ницце.Сейчас, по его словам, храм все еще опечатан. По его мнению, ремонт может начаться уже в ближайшие месяцы.Вопросы юрисдикцииХрам в Канне, рассказал Елисеев, с 2015 года находится в юрисдикции Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, вышедшей из-под омофора Константинопольского патриархата и воссоединившейся с Московским в 2019 году. До этого он пребывал в составе Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ)."После объединения РПЦЗ с Московским патриархатом в 2007 году, там были некие настроения: кто-то хотел переходить, кто-то – нет. Храм в итоге перешел в руки раскольников внутри Русской зарубежной церкви: "митрополиту" Одесскому Агафангелу (Агафангел (Пашковский) - бывший иерарх РПЦЗ, отколовшийся от нее в 2007 году – ред.). После чего был принят в Парижскую архиепископию", - пояснил протоиерей Елисеев.Все смены юрисдикций последних лет, по его словам, были связаны со старостой каннского прихода Владимиром Янсеном. "По его инициативе храм перешел в Константинопольский патриархат, потом в 2019 году остатки прихода, и он в том числе, согласились перейти в Московский патриархат. С 2019 года храм находится в рамках Московского патриарха, но структурно подчиняется Парижской архиепископии, непосредственно митрополиту Дубнинскому Иоанну (Реннето)", - полагает клирик.Ранее Янсен рассказал РИА Новости, что община верующих надеется, что силами РФ в храме будет проведен капремонт. В подачу апелляций в суде, добавил он, не вмешивается ни приход, ни централизованные религиозные организации, а то, как будут использоваться земля и здание, зависит от Российской Федерации и ее министерства иностранных дел.Аспекты судаСудебный процесс, рассказал Елисеев, также был инициирован Янсеном, который подал в суд на РФ после 2014 года, когда посол России во Франции Александр Орлов составил нотариальный акт, возвращавший положение храма к своему изначальному статусу. В нем подчеркивалось, что храм остается собственностью России до сих пор, никакие действия по купле-продаже, передаче имущества, собственности другим церковным структурам не производились. Это, по словам священника, было связано с тем, что в 1982 году был составлен другой нотариальный акт, который утверждал собственность храма и его территорию за Русской православной культовой ассоциацией (ACOR), которая изначально была пользователем, а не собственником.Акт 2014 года утверждал положение на конец XIX - начало XX века. ACOR, рассказал Елисеев, подала в суд на Россию и на нотариуса, который составлял акт 2014 года.В последующие годы ассоциация обанкротилась и последние два года находилась в процессе ликвидации. Французским судом был назначен судебный ликвидатор - юрист, который занимается вопросами оценки долга, финансовой оценкой организации, он должен был приступить к распродаже церковного имущества – земли и построек на территории храма.Но не лишив Россию статуса собственника, было невозможно ничего продать, поэтому ликвидатор, по словам Елисеева, поддержал иск. Заседание по нему состоялось в сентябре 2021 года. Суд в итоге признал Россию полноправным собственником храма, земельного участка и всех построек на нем.Апелляции, считает протоиерей Елисеев, еще могут быть поданы. "Весь вопрос в том, будет ли судебный ликвидатор продолжать судиться. Это как-то странно с точки зрения формальной логики, чтобы посторонний светский человек от имени ликвидированной организации судился с Россией за собственность церкви, в то время как никакая из церквей уже на собственность не претендует", - заключил он.Право на землюНи у РПЦЗ, ни у Парижской архиепископии нет имущественных прав на этот участок, подчеркнул Елисеев: с ними никто никогда не заключал договора купли-продажи, а пользователь по французским законам вообще не может стать собственником даже по прошествии длительного времени. Храм при этом строила группа лиц, близких к императорам Александру III и Николаю II, после чего он был продан Святейшему синоду Русской церкви."После распада Российской империи, уже в Советском Союзе, церковь была отделена от государства, а в рамках Российской империи она не была отделена - соответственно, Святейший синод был частью системы государственного управления, министерством православного исповедания. Поскольку РФ была признана правопреемницей как Российской империи, так и СССР, то единственным легитимным наследником собственности, которая была церковной, в данный момент является государство", - рассказал он.Ответ на вопрос о том, какая из зарубежных церковных юрисдикций Русской православной церкви может стать в будущем пользователем здания храма, по мнению Андрея Елисеева, остается за священноначалием."Понятно, что изначально храм приобретался РПЦ, а потом произошел раскол русского православия в Западной Европе на три юрисдикции. Поскольку произошел процесс их объединения, по крайней мере канонического, то этот вопрос будет решаться церковным священноначалием в тот момент, когда РФ уже приступит к решению вопроса о том, кто будет пользователем", - пояснил он. Этот вопрос, считает священник, будет решаться после оформления всех необходимых документов: "так, во всяком случае, было с храмом в Ницце".Помимо храма, на принадлежащей России земле расположены, по его словам, и другие постройки. Прежде всего, это вилла Сен-Мишель: четырехэтажный приходской дом, построенный практически одновременно с храмом и превращенный деятельностью Янсена в коммерческий объект - гостиницу - без одобрения церкви.Хотя в настоящее время прихрамовая территория открыта для строительства, Елисеев не исключает, что в ближайшее время Михаило-Архангельский храм получит статус памятника архитектуры: "сейчас этот вопрос рассматривается французским министерством культуры и департаментом региональных культурных дел". В этом случае французские власти могут отказать в разрешении строить на этой территории новые здания.

https://ria.ru/20211117/khram-1759548960.html

https://ria.ru/20190915/1558697210.html

https://ria.ru/20211005/podvore-1753113609.html

https://ria.ru/20190526/1554922492.html

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ссср, русская православная церковь, западная европа, россия