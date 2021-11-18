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https://ria.ru/20211118/khimzavod-1759609410.html
Химзавод "Стирол" в Донбассе возобновил производство
Химзавод "Стирол" в Донбассе возобновил производство - РИА Новости, 18.11.2021
Химзавод "Стирол" в Донбассе возобновил производство
Химический завод "Стирол" в самопровозглашенной Донецкой народной республике вновь запустил производство впервые с начала конфликта в Донбассе, сообщил его... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:31
2021-11-18T14:31
в мире
украина
донецкая народная республика
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днр
ситуация в днр и лнр
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ГОРЛОВКА (Донецкая область, Украина), 18 ноя — РИА Новости. Химический завод "Стирол" в самопровозглашенной Донецкой народной республике вновь запустил производство впервые с начала конфликта в Донбассе, сообщил его директор Василий Агарков.В 2014 году работа предприятия была остановлена из-за боевых действий на востоке Украины. "Семь лет мы находились в режиме простоя, консервации. На сегодняшний день нами и министерством промышленности и торговли разработана программа запуска двух цехов. Сейчас они начали свою работу", — сказал он журналистам.Речь идет о начале выпуска лакокрасочной продукции и изделий из полимеров, уточнил Агарков. Всего в состав завода входят 33 подразделения. Производство минеральных удобрений пока не возобновлено. Концерн "Стирол" до конфликта в Донбассе был одним из крупнейших заводов в Европе по производству минеральных солей. Он изготавливал аммиак, карбамид, аммиачную селитру, полистирол, неорганические соли и органические смолы.
https://ria.ru/20211117/ukraina-1759330861.html
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украина
донецкая народная республика
донбасс
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, стирол, днр, ситуация в днр и лнр
12:31 18.11.2021 (обновлено: 14:31 18.11.2021)
 
Химзавод "Стирол" в Донбассе возобновил производство

Химзавод "Стирол" в Горловке в Донбассе возобновляет производство после семи лет простоя

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкРабочие на территории химзавода "Стирол" в Горловке
Рабочие на территории химзавода Стирол в Горловке - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ГОРЛОВКА (Донецкая область, Украина), 18 ноя — РИА Новости. Химический завод "Стирол" в самопровозглашенной Донецкой народной республике вновь запустил производство впервые с начала конфликта в Донбассе, сообщил его директор Василий Агарков.
В 2014 году работа предприятия была остановлена из-за боевых действий на востоке Украины.
"Семь лет мы находились в режиме простоя, консервации. На сегодняшний день нами и министерством промышленности и торговли разработана программа запуска двух цехов. Сейчас они начали свою работу", — сказал он журналистам.
Речь идет о начале выпуска лакокрасочной продукции и изделий из полимеров, уточнил Агарков. Всего в состав завода входят 33 подразделения. Производство минеральных удобрений пока не возобновлено.
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Концерн "Стирол" до конфликта в Донбассе был одним из крупнейших заводов в Европе по производству минеральных солей. Он изготавливал аммиак, карбамид, аммиачную селитру, полистирол, неорганические соли и органические смолы.
Завод Стирол в Горловке - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
13:14
Руководство "Стирола" выразило желание поставлять продукцию в Россию
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбассСтиролДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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