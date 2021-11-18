https://ria.ru/20211118/khaker-1759630516.html

Хакеры атаковали крупный российский интернет-магазин

Хакеры атаковали крупный российский интернет-магазин - РИА Новости, 18.11.2021

Хакеры атаковали крупный российский интернет-магазин

Русскоязычная хакерская группировка RedCurl, которая занимается коммерческим шпионажем, возобновила свою активность, одной из жертв стал один из крупнейших... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:54

2021-11-18T13:54

2021-11-18T13:54

технологии

group-ib

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Русскоязычная хакерская группировка RedCurl, которая занимается коммерческим шпионажем, возобновила свою активность, одной из жертв стал один из крупнейших российских ритейлеров, специализирующийся на оптовой и розничной торговле в интернете, сообщает компания в сфере кибербезопасности Group-IB."Group-IB … обнаружила следы новых атак хакеров RedCurl, занимающихся коммерческим шпионажем и кражей корпоративной документации у компаний из различных отраслей. На этот раз в фокусе группы оказался российский ритейлер, входящий в топ-20 крупнейших интернет-магазинов России", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что обнаружила новую русскоязычную группу в прошлом году, в период с 2018 по 2020 год она совершила 26 атак, идентифицировать удалось 14 организаций-жертв из разных стран. Среди целей хакеров - строительные, финансовые, консалтинговые компании, ритейлеры, банки и страховые, юридические организации, расположенные в России, на Украине, в Великобритании, Германии, Канаде и Норвегии. В 2021 году атаки возобновились."Атакующие показывают глубокие навыки проведения тестов на проникновение, а также разработки вредоносного ПО, способного обходить классические антивирусные средства защиты. А значит все большее количество компаний будут попадать в список жертв группы, проводящей таргетированные атаки с целью кражи внутренних документов компаний", - приводятся в сообщении слова руководителя отдела динамического анализа вредоносного кода Group-IB Ивана Писарева.Он добавил, что шпионаж в коммерческой сфере остается редким явлением, но успех данной группы может задать новый тренд на арене киберпреступлений. Специалисты компании отметили, что с начала 2021 года было зафиксировано 4 атаки, одной из жертв стал один из крупнейших российских ритейлеров, который специализируется на оптовой и розничной торговле в интернете."Фирменный стиль" группировки - отправка фишинговых писем в разные департаменты организации от имени HR-команды, в возобновившихся атаках на ритейл хакеры также стали присылать письма от имени "всем известного госпортала с интригующей темой письма - "Возбуждение исполнительного производства". После заражения компьютера в сети организации начинается сбор информации об инфраструктуре жертвы - преступников интересуют версия и название зараженной системы, список сетевых и логических дисков, список паролей.Специалисты отмечают, что действия и методы RedCurl уникальны для русскоязычных хакеров - с момента заражения до кражи данных проходит от 2 до 6 месяцев, группа не использует стандартные средства удаленного контроля скомпрометированных устройств, а заражение, закрепление на зараженном устройстве, продвижение в сети и кража документов осуществляются за счет самописных и нескольких публичных инструментов.Группа не занимается шифрованием инфраструктуры компании-жертвы, не выводит деньги со счетов и не требует выкуп за украденные данные - это может свидетельствовать о том, что хакеры получают вознаграждение из других источников, а их целью является незаметная добыча ценных сведений. По данным компании, RedCurl заинтересована в деловой переписке, личных делах сотрудников, документации по различным юридическим лицам и судебным делам.

https://ria.ru/20211112/kontakty-1758672884.html

https://ria.ru/20211020/ataka-1755442523.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, group-ib, россия