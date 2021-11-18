Уборщика дома министра обороны Израиля заподозрили в шпионаже на Иран
Уборщика, работавшего у министра обороны Израиля, заподозрили в шпионаже в пользу Ирана
© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе на севере Израиля
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноя - РИА Новости. Уборщик, работавший в доме министра обороны Израиля Бени Ганца, арестован по подозрению в шпионаже в пользу Ирана, сообщила Служба общей безопасности еврейского государства ШАБАК.
"В рамках совместной деятельности Службы общей безопасности и полиции Израиля в ноябре 2021 года гражданин Израиля Омри Горен, работавший по дому и убиравший у министра обороны, был арестован для допроса. Расследование показало, что Омри по собственной инициативе, за несколько дней до ареста, через одну из социальных сетей связался с организацией, связанной с Ираном, и предложил помощь различными способами, учитывая его вхожесть в дом министра", - говорится в сообщении ведомства.
В частности, по версии следствия, уборщик предложил установить вредоносное программное обеспечение на компьютеры Ганца. В качестве доказательства серьезности своих намерений и возможностей подозреваемый прислал фотографии различных комнат в доме министра, в том числе изображение компьютера Ганца.
ШАБАК подчеркивает, что никакого ущерба государственным секретам не было нанесено, поскольку Омри Горен не имел доступа к важной информации государственной важности. Прокуратура Центрального округа направила обвинительный акт в окружной суд города Лода. Расследование проводилось с ведома министра обороны. Наряду с расследованием, ШАБАК намерен разработать комплекс мер для предотвращения подобных случаев.