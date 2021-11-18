https://ria.ru/20211118/inoagent-1759590721.html

Роскомнадзор составил административные протоколы на Верзилова* и Баданина*

Роскомнадзор составил административные протоколы на Верзилова* и Баданина* - РИА Новости, 18.11.2021

Роскомнадзор составил административные протоколы на Верзилова* и Баданина*

Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении главреда "Проекта"** (признан в РФ иноагентом) Романа Баданина* (также включен в реестр... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T11:11

2021-11-18T11:11

2021-11-18T11:11

общество

нью-йорк (город)

петр верзилов

роман баданин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574002613_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_99400816c7a844af78ab6e2973289f8c.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении главреда "Проекта"** (признан в РФ иноагентом) Романа Баданина* (также включен в реестр СМИ-иноагентов) и издателя "Медиазоны"** (признана в РФ иноагентом) Петра Верзилова* (также включен в реестр СМИ-иноагентов) за отсутствие маркировки "иноагент" в их сообщениях в соцсетях, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора."Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении Романа Баданина и Петра Верзилова (признаны иностранными агентами) по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ за отсутствие соответствующей маркировки в постах личных аккаунтов в социальных сетях", - заявили в службе.Протоколы рассмотрит суд, по ним грозит наложение административного штрафа на граждан в размере 10 тысяч рублей, на должностных лиц - 50 тысяч, на юрлиц - 500 тысяч.Ранее адвокат Верзилова сообщил РИА Новости, что его клиента объявили в розыск по делу о сокрытии канадского гражданства.В июле Баданин заявил, что находится в Нью-Йорке и решил не возвращаться в РФ.*включен в реестр СМИ-иностранных агентов**СМИ признано в России иностранным агентом

https://radiosputnik.ria.ru/20211115/mediazona-1759124377.html

нью-йорк (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, нью-йорк (город), петр верзилов, роман баданин, россия