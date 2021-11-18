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Роскомнадзор составил административные протоколы на Верзилова* и Баданина*
Роскомнадзор составил административные протоколы на Верзилова* и Баданина* - РИА Новости, 18.11.2021
Роскомнадзор составил административные протоколы на Верзилова* и Баданина*
Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении главреда "Проекта"** (признан в РФ иноагентом) Романа Баданина* (также включен в реестр... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:11
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общество
нью-йорк (город)
петр верзилов
роман баданин
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении главреда "Проекта"** (признан в РФ иноагентом) Романа Баданина* (также включен в реестр СМИ-иноагентов) и издателя "Медиазоны"** (признана в РФ иноагентом) Петра Верзилова* (также включен в реестр СМИ-иноагентов) за отсутствие маркировки "иноагент" в их сообщениях в соцсетях, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора."Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении Романа Баданина и Петра Верзилова (признаны иностранными агентами) по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ за отсутствие соответствующей маркировки в постах личных аккаунтов в социальных сетях", - заявили в службе.Протоколы рассмотрит суд, по ним грозит наложение административного штрафа на граждан в размере 10 тысяч рублей, на должностных лиц - 50 тысяч, на юрлиц - 500 тысяч.Ранее адвокат Верзилова сообщил РИА Новости, что его клиента объявили в розыск по делу о сокрытии канадского гражданства.В июле Баданин заявил, что находится в Нью-Йорке и решил не возвращаться в РФ.*включен в реестр СМИ-иностранных агентов**СМИ признано в России иностранным агентом
https://radiosputnik.ria.ru/20211115/mediazona-1759124377.html
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общество, нью-йорк (город), петр верзилов, роман баданин, россия
11:11 18.11.2021
 
Роскомнадзор составил административные протоколы на Верзилова* и Баданина*

Роскомнадзор составил протоколы на Верзилова* и Баданина* за отсутствие маркировки

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИздатель "Медиазоны"* Петр Верзилов
Издатель Медиазоны* Петр Верзилов - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Издатель "Медиазоны"* Петр Верзилов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении главреда "Проекта"** (признан в РФ иноагентом) Романа Баданина* (также включен в реестр СМИ-иноагентов) и издателя "Медиазоны"** (признана в РФ иноагентом) Петра Верзилова* (также включен в реестр СМИ-иноагентов) за отсутствие маркировки "иноагент" в их сообщениях в соцсетях, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
"Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении Романа Баданина и Петра Верзилова (признаны иностранными агентами) по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ за отсутствие соответствующей маркировки в постах личных аккаунтов в социальных сетях", - заявили в службе.
Протоколы рассмотрит суд, по ним грозит наложение административного штрафа на граждан в размере 10 тысяч рублей, на должностных лиц - 50 тысяч, на юрлиц - 500 тысяч.
Ранее адвокат Верзилова сообщил РИА Новости, что его клиента объявили в розыск по делу о сокрытии канадского гражданства.
В июле Баданин заявил, что находится в Нью-Йорке и решил не возвращаться в РФ.
*включен в реестр СМИ-иностранных агентов
**СМИ признано в России иностранным агентом
Издатель Медиазоны Петр Верзилов, против которого завели уголовное дело о двойном гражданстве, перед зданием Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 14:42В России
Издателя "Медиазоны"* Петра Верзилова* объявили в розыск
 
ОбществоНью-Йорк (город)Петр ВерзиловРоман БаданинРоссия
 
 
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