https://ria.ru/20211118/ingushetiya-1759723605.html

В Совфеде поддержали идею о создании экономических кластеров в Ингушетии

В Совфеде поддержали идею о создании экономических кластеров в Ингушетии - РИА Новости, 18.11.2021

В Совфеде поддержали идею о создании экономических кластеров в Ингушетии

Комитет Совета Федерации по экономической политике поддержал предложения властей Ингушетии о создании на территории республики четырех экономических кластеров,... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T23:01

2021-11-18T23:01

2021-11-18T23:02

республика ингушетия

экономика

республика ингушетия

совет федерации рф

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 18 ноя – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по экономической политике поддержал предложения властей Ингушетии о создании на территории республики четырех экономических кластеров, сообщает пресс-служба Совфеда.С 17 по 19 ноября в Совете Федерации проходят Дни Ингушетии, в рамках которых, в частности, рассмотрены вопросы экономического развития республики."По итогам обсуждения комитет Совета Федерации подготовил предложения для включения в проект постановления "О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Ингушетия". В частности, сенаторы предложили рекомендовать правительству РФ рассмотреть возможность создания на территории Республики Ингушетия алюминиевого промышленного кластера, агропромышленного кластера, туристического кластера и кластера креативной индустрии", - говорится в сообщении.Кроме того, Минтрансу России предложено рассмотреть возможность включения в подпрограмму "Магистральный железнодорожный транспорт" госпрограммы "Развитие транспортной системы" проекта по восстановлению участка железной дороги "Грозный-Назрань"."Сенаторы предлагают рассмотреть возможность заключения договора с правительством Ингушетии по подготовке технико-экономического обоснования инвестиционного проекта.. строительства железнодорожного полотна на участке между станциями "Назрань-Слепцовская" и реконструкции железнодорожного вокзального комплекса на станции "Слепцовская", - добавляет пресс-служба.Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщал, что власти региона планируют создать промышленный кластер на базе алюминиевого производства, сельскохозяйственный кластер, а также туристический кластер на базе всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Армхи".

https://ria.ru/20211118/ingushetiya-1759704942.html

https://ria.ru/20211108/kalimatov-1758139996.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, республика ингушетия, совет федерации рф, махмуд-али калиматов, россия