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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20211118/ingushetiya-1759723605.html
В Совфеде поддержали идею о создании экономических кластеров в Ингушетии
В Совфеде поддержали идею о создании экономических кластеров в Ингушетии - РИА Новости, 18.11.2021
В Совфеде поддержали идею о создании экономических кластеров в Ингушетии
Комитет Совета Федерации по экономической политике поддержал предложения властей Ингушетии о создании на территории республики четырех экономических кластеров,... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T23:01
2021-11-18T23:02
республика ингушетия
экономика
республика ингушетия
совет федерации рф
махмуд-али калиматов
россия
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НАЛЬЧИК, 18 ноя – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по экономической политике поддержал предложения властей Ингушетии о создании на территории республики четырех экономических кластеров, сообщает пресс-служба Совфеда.С 17 по 19 ноября в Совете Федерации проходят Дни Ингушетии, в рамках которых, в частности, рассмотрены вопросы экономического развития республики."По итогам обсуждения комитет Совета Федерации подготовил предложения для включения в проект постановления "О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Ингушетия". В частности, сенаторы предложили рекомендовать правительству РФ рассмотреть возможность создания на территории Республики Ингушетия алюминиевого промышленного кластера, агропромышленного кластера, туристического кластера и кластера креативной индустрии", - говорится в сообщении.Кроме того, Минтрансу России предложено рассмотреть возможность включения в подпрограмму "Магистральный железнодорожный транспорт" госпрограммы "Развитие транспортной системы" проекта по восстановлению участка железной дороги "Грозный-Назрань"."Сенаторы предлагают рассмотреть возможность заключения договора с правительством Ингушетии по подготовке технико-экономического обоснования инвестиционного проекта.. строительства железнодорожного полотна на участке между станциями "Назрань-Слепцовская" и реконструкции железнодорожного вокзального комплекса на станции "Слепцовская", - добавляет пресс-служба.Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщал, что власти региона планируют создать промышленный кластер на базе алюминиевого производства, сельскохозяйственный кластер, а также туристический кластер на базе всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Армхи".
https://ria.ru/20211118/ingushetiya-1759704942.html
https://ria.ru/20211108/kalimatov-1758139996.html
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экономика, республика ингушетия, совет федерации рф, махмуд-али калиматов, россия
23:01 18.11.2021 (обновлено: 23:02 18.11.2021)
 
В Совфеде поддержали идею о создании экономических кластеров в Ингушетии

Комитет Совфеда поддержал предложение о создании 4 экономических кластеров в Ингушетии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НАЛЬЧИК, 18 ноя – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по экономической политике поддержал предложения властей Ингушетии о создании на территории республики четырех экономических кластеров, сообщает пресс-служба Совфеда.
С 17 по 19 ноября в Совете Федерации проходят Дни Ингушетии, в рамках которых, в частности, рассмотрены вопросы экономического развития республики.
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"По итогам обсуждения комитет Совета Федерации подготовил предложения для включения в проект постановления "О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Ингушетия". В частности, сенаторы предложили рекомендовать правительству РФ рассмотреть возможность создания на территории Республики Ингушетия алюминиевого промышленного кластера, агропромышленного кластера, туристического кластера и кластера креативной индустрии", - говорится в сообщении.
Кроме того, Минтрансу России предложено рассмотреть возможность включения в подпрограмму "Магистральный железнодорожный транспорт" госпрограммы "Развитие транспортной системы" проекта по восстановлению участка железной дороги "Грозный-Назрань".
"Сенаторы предлагают рассмотреть возможность заключения договора с правительством Ингушетии по подготовке технико-экономического обоснования инвестиционного проекта.. строительства железнодорожного полотна на участке между станциями "Назрань-Слепцовская" и реконструкции железнодорожного вокзального комплекса на станции "Слепцовская", - добавляет пресс-служба.
Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщал, что власти региона планируют создать промышленный кластер на базе алюминиевого производства, сельскохозяйственный кластер, а также туристический кластер на базе всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Армхи".
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