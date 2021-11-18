https://ria.ru/20211118/ingushetiya-1759704942.html

В Ингушетии построят краеведческий музей и колледж искусств

В Ингушетии построят краеведческий музей и колледж искусств - РИА Новости, 18.11.2021

В Ингушетии построят краеведческий музей и колледж искусств

Министерство культуры России поддерживает предложение властей Ингушетии о строительстве в республике краеведческого музея и колледжа искусств, сообщил первый... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T19:26

2021-11-18T19:26

2021-11-18T19:26

республика ингушетия

общество

республика ингушетия

совет федерации рф

сергей обрывалин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577557604_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_95a39de56d0fd72dc31e0741448b4718.jpg

НАЛЬЧИК, 18 ноя – РИА Новости. Министерство культуры России поддерживает предложение властей Ингушетии о строительстве в республике краеведческого музея и колледжа искусств, сообщил первый заместитель министра Сергей Обрывалин.С 17 по 19 ноября в Совете Федерации проходят Дни Ингушетии, в рамках которых на заседании комитета по науке, образованию и культуре рассмотрены вопросы развития культуры в регионе."Министерство культуры РФ совместно с Министерством экономического развития РФ, Министерством финансов РФ, правительством Республики Ингушетия проработали вопрос очередности финансирования. Решено, что в первую очередь региону необходимо строительство двух объектов – республиканского музея краеведения и Государственного колледжа искусств", - приводит слова Обрывалина на заседании пресс-служба Совфеда.Первый замминистра добавил, что на основании заявок от региона в рамках формирования проекта бюджета на 2022–2024 годы министерством культуры России направлены предложения по выделению дополнительного финансирования строительства двух объектов в объеме более 1,1 миллиарда рублей.Отмечается, что участники заседания также предложили Совету Федерации включить в проект соответствующего постановления пункт о рекомендации правительству РФ о возможном включении в федеральную адресную инвестиционную программу мероприятий по строительству государственной филармонии и Национальной библиотеки Ингушетии, а также Русского государственного музыкально-драматического театра.

https://ria.ru/20211108/kalimatov-1758139996.html

https://ria.ru/20211109/ingushetiya-1758315284.html

республика ингушетия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика ингушетия, совет федерации рф, сергей обрывалин, россия