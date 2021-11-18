https://ria.ru/20211118/ingushetiya-1759704942.html
В Ингушетии построят краеведческий музей и колледж искусств
В Ингушетии построят краеведческий музей и колледж искусств - РИА Новости, 18.11.2021
В Ингушетии построят краеведческий музей и колледж искусств
Министерство культуры России поддерживает предложение властей Ингушетии о строительстве в республике краеведческого музея и колледжа искусств, сообщил первый... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T19:26
2021-11-18T19:26
2021-11-18T19:26
республика ингушетия
общество
республика ингушетия
совет федерации рф
сергей обрывалин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577557604_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_95a39de56d0fd72dc31e0741448b4718.jpg
НАЛЬЧИК, 18 ноя – РИА Новости. Министерство культуры России поддерживает предложение властей Ингушетии о строительстве в республике краеведческого музея и колледжа искусств, сообщил первый заместитель министра Сергей Обрывалин.С 17 по 19 ноября в Совете Федерации проходят Дни Ингушетии, в рамках которых на заседании комитета по науке, образованию и культуре рассмотрены вопросы развития культуры в регионе."Министерство культуры РФ совместно с Министерством экономического развития РФ, Министерством финансов РФ, правительством Республики Ингушетия проработали вопрос очередности финансирования. Решено, что в первую очередь региону необходимо строительство двух объектов – республиканского музея краеведения и Государственного колледжа искусств", - приводит слова Обрывалина на заседании пресс-служба Совфеда.Первый замминистра добавил, что на основании заявок от региона в рамках формирования проекта бюджета на 2022–2024 годы министерством культуры России направлены предложения по выделению дополнительного финансирования строительства двух объектов в объеме более 1,1 миллиарда рублей.Отмечается, что участники заседания также предложили Совету Федерации включить в проект соответствующего постановления пункт о рекомендации правительству РФ о возможном включении в федеральную адресную инвестиционную программу мероприятий по строительству государственной филармонии и Национальной библиотеки Ингушетии, а также Русского государственного музыкально-драматического театра.
https://ria.ru/20211108/kalimatov-1758139996.html
https://ria.ru/20211109/ingushetiya-1758315284.html
республика ингушетия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577557604_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_1c68a0a20edc46ab435b6e688d1a532c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика ингушетия, совет федерации рф, сергей обрывалин, россия
В Ингушетии построят краеведческий музей и колледж искусств
Краеведческий музей и колледж искусств построят в Ингушетии