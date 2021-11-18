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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20211118/ingushetiya-1759704942.html
В Ингушетии построят краеведческий музей и колледж искусств
В Ингушетии построят краеведческий музей и колледж искусств - РИА Новости, 18.11.2021
В Ингушетии построят краеведческий музей и колледж искусств
Министерство культуры России поддерживает предложение властей Ингушетии о строительстве в республике краеведческого музея и колледжа искусств, сообщил первый... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T19:26
2021-11-18T19:26
республика ингушетия
общество
республика ингушетия
совет федерации рф
сергей обрывалин
россия
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НАЛЬЧИК, 18 ноя – РИА Новости. Министерство культуры России поддерживает предложение властей Ингушетии о строительстве в республике краеведческого музея и колледжа искусств, сообщил первый заместитель министра Сергей Обрывалин.С 17 по 19 ноября в Совете Федерации проходят Дни Ингушетии, в рамках которых на заседании комитета по науке, образованию и культуре рассмотрены вопросы развития культуры в регионе."Министерство культуры РФ совместно с Министерством экономического развития РФ, Министерством финансов РФ, правительством Республики Ингушетия проработали вопрос очередности финансирования. Решено, что в первую очередь региону необходимо строительство двух объектов – республиканского музея краеведения и Государственного колледжа искусств", - приводит слова Обрывалина на заседании пресс-служба Совфеда.Первый замминистра добавил, что на основании заявок от региона в рамках формирования проекта бюджета на 2022–2024 годы министерством культуры России направлены предложения по выделению дополнительного финансирования строительства двух объектов в объеме более 1,1 миллиарда рублей.Отмечается, что участники заседания также предложили Совету Федерации включить в проект соответствующего постановления пункт о рекомендации правительству РФ о возможном включении в федеральную адресную инвестиционную программу мероприятий по строительству государственной филармонии и Национальной библиотеки Ингушетии, а также Русского государственного музыкально-драматического театра.
https://ria.ru/20211108/kalimatov-1758139996.html
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общество, республика ингушетия, совет федерации рф, сергей обрывалин, россия
19:26 18.11.2021
 
В Ингушетии построят краеведческий музей и колледж искусств

Краеведческий музей и колледж искусств построят в Ингушетии

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на башенный комплекс Эрзи, Ингушетия
Вид на башенный комплекс Эрзи, Ингушетия - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 18 ноя – РИА Новости. Министерство культуры России поддерживает предложение властей Ингушетии о строительстве в республике краеведческого музея и колледжа искусств, сообщил первый заместитель министра Сергей Обрывалин.
С 17 по 19 ноября в Совете Федерации проходят Дни Ингушетии, в рамках которых на заседании комитета по науке, образованию и культуре рассмотрены вопросы развития культуры в регионе.
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"Министерство культуры РФ совместно с Министерством экономического развития РФ, Министерством финансов РФ, правительством Республики Ингушетия проработали вопрос очередности финансирования. Решено, что в первую очередь региону необходимо строительство двух объектов – республиканского музея краеведения и Государственного колледжа искусств", - приводит слова Обрывалина на заседании пресс-служба Совфеда.
Первый замминистра добавил, что на основании заявок от региона в рамках формирования проекта бюджета на 2022–2024 годы министерством культуры России направлены предложения по выделению дополнительного финансирования строительства двух объектов в объеме более 1,1 миллиарда рублей.
Отмечается, что участники заседания также предложили Совету Федерации включить в проект соответствующего постановления пункт о рекомендации правительству РФ о возможном включении в федеральную адресную инвестиционную программу мероприятий по строительству государственной филармонии и Национальной библиотеки Ингушетии, а также Русского государственного музыкально-драматического театра.
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Республика ИнгушетияОбществоРеспублика ИнгушетияСовет Федерации РФСергей ОбрывалинРоссия
 
 
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