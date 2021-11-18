https://ria.ru/20211118/infektsii-1759657827.html

Эксперт рассказал о способности "кишечных" вирусов защитить от инфекций

Эксперт рассказал о способности "кишечных" вирусов защитить от инфекций - РИА Новости, 18.11.2021

Эксперт рассказал о способности "кишечных" вирусов защитить от инфекций

Вирусы, обитающие в желудочно-кишечном тракте, можно использовать для создания вакцин, которые помогали бы экстренно реализовывать меры по защите от новых... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:06

2021-11-18T16:06

2021-11-18T16:06

распространение коронавируса

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ссср

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вирусы, обитающие в желудочно-кишечном тракте, можно использовать для создания вакцин, которые помогали бы экстренно реализовывать меры по защите от новых инфекций, таких как COVID, считает член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков."Разразившаяся пандемия показала нашу уязвимость перед внезапно возникающими вирусными инфекциями, с которыми ранее человечество не встречалось... К сожалению, коронавирусная инфекция может стать только первой в череде следующих очень серьезных вызовов и смертельных пандемий", - сказал Чумаков, выступая в четверг в ходе онлайн-собрания совета РАН по наукам о жизни на площадке МИА "Россия сегодня".По его словам, сейчас идут споры, имеет ли вирус SARS-CoV-2, вызывавший нынешнюю пандемию, природное или искусственное происхождение."Но, тем не менее, мы знаем, что современные технологии позволяют создавать смертельные вирусы, и поэтому, если такое возможно, в будущем мы можем увидеть еще очень много таких очень серьезных, внезапных пандемий, которые могут быть использованы для решения некоторых геополитических задач", - отметил Чумаков. "И поэтому на данном этапе требуется подумать, каким образом можно создать такие средства, которые позволят экстренно и неспецифически защитить население от таких вызовов и дать время, чтобы разработать специфические вакцины", - подчеркнул он.Еще полвека назад в СССР начались работы по применению так называемых живых вакцин на основе непатогенных энтеровирусов, напомнил Чумаков. К энтеровирусам относится большая группа вирусов, размножающихся в желудочно-кишечном тракте, поэтому их зачастую называют "кишечными вирусами". Действие энтеровирусных вакцин основано на их способности подавлять развитие в организме других вирусов. Такие вакцины оказались безопасными и эффективными как для детей, так и для взрослых, отметил Чумаков.Он перечислил преимущества живых энтеровирусных вакцин. "Во-первых, универсальность. Они могут защищать от многих вирусных инфекций", - сказал Чумаков. "Защита возникает очень быстро и продолжается не менее трех недель с возможностью продления при приеме другого штамма", - добавил он. Кроме того, достаточно проглотить несколько капель вакцины, чтобы обеспечить защитный эффект, отметил ученый. К тому же такие вакцины отличает как простота производства, так и простота массового применения - ими можно быстро охватить значительную часть населения, указал Чумаков. Еще один плюс - возможность долгосрочного хранения в качестве стратегического запаса на случай быстрого развертывания, отметил ученый.

https://ria.ru/20211110/protivovirusnye-1758294439.html

https://ria.ru/20211116/immunitet-1759163812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ссср, российская академия наук, россия, коронавирус covid-19