МИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект

"Однако террористы и иные злоумышленники быстро берут на вооружение все возможные новые технологии, используя их для совершения своих злодеяний. В этой связи всему мировому сообществу следует работать "на опережение", вовремя разрабатывая международные правила по купированию таких угроз. Наша общая задача - не позволить террористам натворить много бед, используя доступные для нормальных граждан блага научно-технического прогресса", - сказал дипломат в интервью "Российской газете".