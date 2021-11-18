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МИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект
МИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект - РИА Новости, 18.11.2021
МИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект
Москва видит необходимость в совместных усилиях по борьбе с использованием террористами искусственного интеллекта, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T00:29
2021-11-18T00:29
2021-11-18T00:32
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терроризм
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
олег сыромолотов
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва видит необходимость в совместных усилиях по борьбе с использованием террористами искусственного интеллекта, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.По словам Сыромолотова, благодаря бурному, в том числе цифровому развитию, в мире появляются различные инновации, в частности, искусственный интеллект.
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РИА Новости
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в мире, терроризм, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег сыромолотов, россия
00:29 18.11.2021 (обновлено: 00:32 18.11.2021)
МИД призвал не позволить террористам использовать искусственный интеллект
Замглавы МИД Сыромолотов: необходимо лишить террористов искусственного интеллекта