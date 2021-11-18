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Полиция в Пенсильвании не подтверждает сообщения о смерти Гюлена
Полиция в Пенсильвании не подтверждает сообщения о смерти Гюлена - РИА Новости, 18.11.2021
Полиция в Пенсильвании не подтверждает сообщения о смерти Гюлена
Полиция в штате Пенсильвания не располагает информацией в контексте сообщений о гибели турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T23:54
2021-11-18T23:54
в мире
сша
турция
пенсильвания
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Полиция в штате Пенсильвания не располагает информацией в контексте сообщений о гибели турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена.Как сообщил РИА Новости представитель регионального отделения полиции Поконо-Маунтин, "в системе нет данных, которые бы подтвердили сообщения (о смерти Гюлена).Ранее турецкие СМИ сообщили, что Гюлена якобы отравили в его поместье в Пенсильвании, въезд и выезд оттуда закрыт. Организация Гюлена опровергла эту информацию и опубликовала видеоролик, на котором он молится, однако турецкие журналисты сочли его монтажом из обнародованных ранее видео.Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
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в мире, сша, турция, пенсильвания
23:54 18.11.2021
 
Полиция в Пенсильвании не подтверждает сообщения о смерти Гюлена

Полиция в штате Пенсильвания не подтверждает сообщения о смерти Гюлена

© AP Photo / Selahattin SeviФетхуллах Гюлен
Фетхуллах Гюлен - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© AP Photo / Selahattin Sevi
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Полиция в штате Пенсильвания не располагает информацией в контексте сообщений о гибели турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Как сообщил РИА Новости представитель регионального отделения полиции Поконо-Маунтин, "в системе нет данных, которые бы подтвердили сообщения (о смерти Гюлена).
Ранее турецкие СМИ сообщили, что Гюлена якобы отравили в его поместье в Пенсильвании, въезд и выезд оттуда закрыт. Организация Гюлена опровергла эту информацию и опубликовала видеоролик, на котором он молится, однако турецкие журналисты сочли его монтажом из обнародованных ранее видео.
Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
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