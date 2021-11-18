https://ria.ru/20211118/gyulen-1759726164.html
Полиция в Пенсильвании не подтверждает сообщения о смерти Гюлена
Полиция в Пенсильвании не подтверждает сообщения о смерти Гюлена - РИА Новости, 18.11.2021
Полиция в Пенсильвании не подтверждает сообщения о смерти Гюлена
Полиция в штате Пенсильвания не располагает информацией в контексте сообщений о гибели турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T23:54
2021-11-18T23:54
2021-11-18T23:54
в мире
сша
турция
пенсильвания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148380/26/1483802641_0:214:4173:2561_1920x0_80_0_0_2e744589d22a7b814e206b09b1ba5db4.jpg
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Полиция в штате Пенсильвания не располагает информацией в контексте сообщений о гибели турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена.Как сообщил РИА Новости представитель регионального отделения полиции Поконо-Маунтин, "в системе нет данных, которые бы подтвердили сообщения (о смерти Гюлена).Ранее турецкие СМИ сообщили, что Гюлена якобы отравили в его поместье в Пенсильвании, въезд и выезд оттуда закрыт. Организация Гюлена опровергла эту информацию и опубликовала видеоролик, на котором он молится, однако турецкие журналисты сочли его монтажом из обнародованных ранее видео.Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
https://ria.ru/20211019/turtsiya-1755147239.html
сша
турция
пенсильвания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148380/26/1483802641_237:0:3938:2776_1920x0_80_0_0_64f5e2ae4fd7df29df2f7cbca6660e27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, турция, пенсильвания
Полиция в Пенсильвании не подтверждает сообщения о смерти Гюлена
Полиция в штате Пенсильвания не подтверждает сообщения о смерти Гюлена