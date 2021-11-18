https://ria.ru/20211118/granitsa-1759697642.html
Источник: Меркель в разговоре с Лукашенко отказалась принять мигрантов
Источник: Меркель в разговоре с Лукашенко отказалась принять мигрантов - РИА Новости, 18.11.2021
Источник: Меркель в разговоре с Лукашенко отказалась принять мигрантов
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель в разговоре с белорусским президентом Александром Лукашенко отказалась принять мигрантов с белорусско-польской границы, так как РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T18:47
2021-11-18T18:47
2021-11-18T18:53
в мире
германия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
белоруссия
минск
польша
ангела меркель
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759690661_0:18:3226:1833_1920x0_80_0_0_072845d3c220bb2b928149586289ab85.jpg
БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель в разговоре с белорусским президентом Александром Лукашенко отказалась принять мигрантов с белорусско-польской границы, так как речь идёт о европейской проблеме, которую Германия не решает в одиночку, заявил РИА Новости источник в кабмине ФРГ."Германия не согласилась с этим. Речь идёт о европейской проблеме, которую Германия решает не в одиночку", - заявил источник.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
https://ria.ru/20211118/granitsa-1759685414.html
германия
белоруссия
минск
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759690661_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_cd257524388531619c40996e1b8d3909.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, минск, польша, ангела меркель, александр лукашенко
18:47 18.11.2021 (обновлено: 18:53 18.11.2021)
Источник: Меркель в разговоре с Лукашенко отказалась принять мигрантов
Источник: Меркель в разговоре с Лукашенко отказалась принять мигрантов с границы