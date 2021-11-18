https://ria.ru/20211118/granitsa-1759697642.html

Источник: Меркель в разговоре с Лукашенко отказалась принять мигрантов

Источник: Меркель в разговоре с Лукашенко отказалась принять мигрантов - РИА Новости, 18.11.2021

Источник: Меркель в разговоре с Лукашенко отказалась принять мигрантов

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель в разговоре с белорусским президентом Александром Лукашенко отказалась принять мигрантов с белорусско-польской границы, так как РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T18:47

2021-11-18T18:47

2021-11-18T18:53

в мире

германия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

белоруссия

минск

польша

ангела меркель

александр лукашенко

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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель в разговоре с белорусским президентом Александром Лукашенко отказалась принять мигрантов с белорусско-польской границы, так как речь идёт о европейской проблеме, которую Германия не решает в одиночку, заявил РИА Новости источник в кабмине ФРГ."Германия не согласилась с этим. Речь идёт о европейской проблеме, которую Германия решает не в одиночку", - заявил источник.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211118/granitsa-1759685414.html

германия

белоруссия

минск

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, минск, польша, ангела меркель, александр лукашенко