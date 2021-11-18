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Источник: Меркель в разговоре с Лукашенко отказалась принять мигрантов
Источник: Меркель в разговоре с Лукашенко отказалась принять мигрантов - РИА Новости, 18.11.2021
Источник: Меркель в разговоре с Лукашенко отказалась принять мигрантов
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель в разговоре с белорусским президентом Александром Лукашенко отказалась принять мигрантов с белорусско-польской границы, так как РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T18:47
2021-11-18T18:53
в мире
германия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
белоруссия
минск
польша
ангела меркель
александр лукашенко
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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель в разговоре с белорусским президентом Александром Лукашенко отказалась принять мигрантов с белорусско-польской границы, так как речь идёт о европейской проблеме, которую Германия не решает в одиночку, заявил РИА Новости источник в кабмине ФРГ."Германия не согласилась с этим. Речь идёт о европейской проблеме, которую Германия решает не в одиночку", - заявил источник.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
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германия
белоруссия
минск
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в мире, германия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, минск, польша, ангела меркель, александр лукашенко
18:47 18.11.2021 (обновлено: 18:53 18.11.2021)
 
Источник: Меркель в разговоре с Лукашенко отказалась принять мигрантов

Источник: Меркель в разговоре с Лукашенко отказалась принять мигрантов с границы

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока ожидают размещения возле центра временного содержания мигрантов, оборудованного в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги", на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока ожидают размещения возле центра временного содержания мигрантов, оборудованного в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель в разговоре с белорусским президентом Александром Лукашенко отказалась принять мигрантов с белорусско-польской границы, так как речь идёт о европейской проблеме, которую Германия не решает в одиночку, заявил РИА Новости источник в кабмине ФРГ.
"Германия не согласилась с этим. Речь идёт о европейской проблеме, которую Германия решает не в одиночку", - заявил источник.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 17:47
Польша выдвинула ультиматум Белоруссии
 
В миреГерманияСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииБелоруссияМинскПольшаАнгела МеркельАлександр Лукашенко
 
 
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