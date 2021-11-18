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Премьер Польши выступил против гуманитарного коридора для мигрантов
Премьер Польши выступил против гуманитарного коридора для мигрантов - РИА Новости, 18.11.2021
Премьер Польши выступил против гуманитарного коридора для мигрантов
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против создания гуманитарного коридора для иностранцев, скопившихся в Белоруссии. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T18:35
2021-11-18T18:58
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
минск
евросоюз
александр лукашенко
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против создания гуманитарного коридора для иностранцев, скопившихся в Белоруссии.Ранее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, слова которой приводило агентство Белта, сообщила, что Белоруссия выполняет обещания в рамках договоренностей по разрешению миграционного кризиса, достигнутых во время разговора белорусского и германского лидеров, а Евросоюз – нет. По словам Эйсмонт, в ходе первого разговора с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель механизм, который предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко, касался создания гуманитарного коридора для части беженцев и помощи Минска в возвращении остальных на родину.В ходе общения с журналистами в четверг Моравецкий сообщил, что в разговоре с Меркель "подчеркнул, что никакие договоренности, которые могли бы касаться Польши и всей этой ситуации не могут согласовываться без нашего участия". "Ничего о нас без нас. Это ясно. И канцлер это приняла", - сказал он."О деталях договоренностей по гуманитарному коридору, о которых я слышал из уст пресс-секретаря Лукашенко, я не знаю, но предостерегаю от этого. Конечно, если Германия хочет предоставить самолеты и транспортировать кого-то с территории другой страны – это их прерогатива, но я предостерегаю от этого", - заявил польский премьер.Он считает, что "каждый такой шаг будет придавать смелости Лукашенко … продолжать действовать".При этом он категорически отверг возможность пропуска нелегалов на территорию Польши. "Мы нашей позиции по искусственно спровоцированному миграционному движению не изменим", - сказал Моравецкий.С начала года польские пограничники зафиксировали более 34 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, из них 6 тысяч в ноябре, около 17,3 тысячи в октябре, почти 7,7 тысячи в сентябре и более 3,5 тысячи в августе.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, минск, евросоюз, александр лукашенко, матеуш моравецкий
18:35 18.11.2021 (обновлено: 18:58 18.11.2021)
 
Премьер Польши выступил против гуманитарного коридора для мигрантов

Премьер Польши Моравецкий выступил против создания гуманитарного коридора для мигрантов

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока идут в центр временного содержания мигрантов, оборудованный в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока идут в центр временного содержания мигрантов, оборудованный в логистическом центре в пункте пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против создания гуманитарного коридора для иностранцев, скопившихся в Белоруссии.
Ранее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, слова которой приводило агентство Белта, сообщила, что Белоруссия выполняет обещания в рамках договоренностей по разрешению миграционного кризиса, достигнутых во время разговора белорусского и германского лидеров, а Евросоюз – нет. По словам Эйсмонт, в ходе первого разговора с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель механизм, который предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко, касался создания гуманитарного коридора для части беженцев и помощи Минска в возвращении остальных на родину.
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В ходе общения с журналистами в четверг Моравецкий сообщил, что в разговоре с Меркель "подчеркнул, что никакие договоренности, которые могли бы касаться Польши и всей этой ситуации не могут согласовываться без нашего участия". "Ничего о нас без нас. Это ясно. И канцлер это приняла", - сказал он.
"О деталях договоренностей по гуманитарному коридору, о которых я слышал из уст пресс-секретаря Лукашенко, я не знаю, но предостерегаю от этого. Конечно, если Германия хочет предоставить самолеты и транспортировать кого-то с территории другой страны – это их прерогатива, но я предостерегаю от этого", - заявил польский премьер.
Он считает, что "каждый такой шаг будет придавать смелости Лукашенко … продолжать действовать".
При этом он категорически отверг возможность пропуска нелегалов на территорию Польши. "Мы нашей позиции по искусственно спровоцированному миграционному движению не изменим", - сказал Моравецкий.
С начала года польские пограничники зафиксировали более 34 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, из них 6 тысяч в ноябре, около 17,3 тысячи в октябре, почти 7,7 тысячи в сентябре и более 3,5 тысячи в августе.
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На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииМинскЕвросоюзАлександр ЛукашенкоМатеуш Моравецкий
 
 
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