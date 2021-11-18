https://ria.ru/20211118/granitsa-1759693548.html

Все беженцы на границе с Польшей перебрались в логистический центр

Все беженцы на границе с Польшей перебрались в логистический центр - РИА Новости, 18.11.2021

Все беженцы на границе с Польшей перебрались в логистический центр

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей добровольно переместились в... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T18:24

2021-11-18T18:24

2021-11-18T18:29

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госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей добровольно переместились в логистический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов."По состоянию на 18 ноября все беженцы из стихийного лагеря на белорусско-польской границе вблизи пункта пропуска "Брузги" (с польской стороны – "Кузница") добровольно переместились на территорию транспортно-логистического центра ввиду резко ухудшающихся погодных условий и создающейся угрозы для жизни, особенно детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Подчеркивается, что в центре иностранцы обеспечиваются горячим питанием, теплыми вещами и предметами первой необходимости. Также всем нуждающимся оказывается медицинская помощь.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. На этой неделе беженцы перебрались в пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от пункта пропуска транспортно-логистический центр.

https://ria.ru/20211118/granitsa-1759685414.html

https://ria.ru/20211117/lukashenko-1759540076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Беженцы на белорусско-польской границе обживают логистический центр Здесь для них подготовили матрасы и одеяла, полевые кухни готовят еду, а снаружи установлены биотуалеты. Как минимум эту ночь люди проведут здесь. Дежурят машины скорой помощи. Около 850 мигрантов решили провести ночь в тепле и под крышей. 2021-11-18T18:24 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии