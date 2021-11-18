https://ria.ru/20211118/granitsa-1759693434.html
В Германии отказались закрывать границу с Польшей
В Германии отказались закрывать границу с Польшей - РИА Новости, 18.11.2021
В Германии отказались закрывать границу с Польшей
Германия не собирается закрывать границу с Польшей, это не будет решением миграционной проблемы, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T18:23
2021-11-18T18:23
2021-11-18T18:50
германия
польша
мвд фрг
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
в мире
берлин (город)
варшава
хорст зеехофер
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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Германия не собирается закрывать границу с Польшей, это не будет решением миграционной проблемы, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер."У нас в Германии постоянно звучат требования со стороны полицейских профсоюзов, что я должен закрыть границу с Польшей, ввести пограничный контроль. Мы едины (с польским министром Мариушем Каминьским) в том, что это не является способом решения проблемы. Проблема не в границе Германии с Польшей", - заявил Зеехофер на пресс-конференции по итогам встречи с польским коллегой в Варшаве.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
https://ria.ru/20211110/frg-1758432390.html
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германия, польша, мвд фрг, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, берлин (город), варшава, хорст зеехофер
18:23 18.11.2021 (обновлено: 18:50 18.11.2021)
В Германии отказались закрывать границу с Польшей
Глава МВД ФРГ: закрытие границы с Польшей не будет решением миграционной проблемы