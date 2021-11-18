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В Белоруссии возбудили дело о пропаганде войны польскими чиновниками

В Белоруссии возбудили дело о пропаганде войны польскими чиновниками - РИА Новости, 18.11.2021

В Белоруссии возбудили дело о пропаганде войны польскими чиновниками

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о пропаганде войны в связи с заявлениями польских чиновников, сообщил в четверг генеральный прокурор РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:48

2021-11-18T16:48

2021-11-18T17:05

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о пропаганде войны в связи с заявлениями польских чиновников, сообщил в четверг генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед."Нами зафиксированы неоднократные публичные выступления ряда граждан Польши, в том числе должностных лиц, с призывами осуществить агрессию Польши в отношении Республики Беларусь. В данном случае речь идет о наличии состава, признаков преступления, предусмотренного статьей "пропаганда войны", - сказал генпрокурор. Его видеосообщение размещено в Тelegram-канале генпрокуратуры Белоруссии.По его словам, "в этой связи генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено Следственному комитету Беларуси". "Соответствующая информация о преступных действиях, совершенных высшими должностными лицами Польши, будет направлена для дачи правовой оценки во все международные организации, включая ООН и Совет Европы", - добавил генпрокурор.

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белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии