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Липецкая область
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В Липецкой области открыли девятый ковидный госпиталь
В Липецкой области открыли девятый ковидный госпиталь - РИА Новости, 18.11.2021
В Липецкой области открыли девятый ковидный госпиталь
Девятый ковидный госпиталь, рассчитанный на сто мест, открылся в районном центре Тербуны Липецкой области. сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:25
2021-11-18T17:25
липецкая область
липецк
липецкая область
здоровье - общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. Девятый ковидный госпиталь, рассчитанный на сто мест, открылся в районном центре Тербуны Липецкой области. сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что госпиталь открылся на базе Тербунской центральной районной больницы. Стационар занял два этажа. На каждом есть палаты интенсивной терапии, смонтирована система подачи кислорода. Работать в госпитале будут медики из тербунской больницы и из медучреждений соседних муниципалитетов.По словам Артамонова, госпиталь открыли с целью оперативной медицинской помощи пациентам из наиболее отдаленных муниципальных районов области - Воловского и Долгоруковского, откуда путь до Липецка занимает в среднем три часа.Он также отметил, что в целом ситуация с коронавирусом в Липецкой области улучшается. Заметно сократилось количество госпитализаций. По оперативным данным, за 17 ноября в госпитали региона поступил 101 пациент, в то же время 145 человек были выписаны. Ежедневно увеличивается количество свободных коек в госпиталях. Подобная положительная динамика сохраняется на протяжении последних нескольких дней. В этих условиях управление здравоохранения региона планирует сократить количество коек в госпиталях на 250, направив высвободившиеся ресурсы на оказание плановой медицинской помощи.
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липецк, липецкая область, здоровье - общество, игорь артамонов
17:25 18.11.2021
 

В Липецкой области открыли девятый ковидный госпиталь

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинские работники и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЛИПЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. Девятый ковидный госпиталь, рассчитанный на сто мест, открылся в районном центре Тербуны Липецкой области. сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что госпиталь открылся на базе Тербунской центральной районной больницы. Стационар занял два этажа. На каждом есть палаты интенсивной терапии, смонтирована система подачи кислорода. Работать в госпитале будут медики из тербунской больницы и из медучреждений соседних муниципалитетов.
По словам Артамонова, госпиталь открыли с целью оперативной медицинской помощи пациентам из наиболее отдаленных муниципальных районов области - Воловского и Долгоруковского, откуда путь до Липецка занимает в среднем три часа.
"Эти районы являются одними из самых отдалённых относительно областного центра. Открытие госпиталя позволит местным жителям начинать стационарное лечение максимально оперативно и проходить его фактически рядом с домом", – сказал Артамонов.
Он также отметил, что в целом ситуация с коронавирусом в Липецкой области улучшается. Заметно сократилось количество госпитализаций. По оперативным данным, за 17 ноября в госпитали региона поступил 101 пациент, в то же время 145 человек были выписаны. Ежедневно увеличивается количество свободных коек в госпиталях. Подобная положительная динамика сохраняется на протяжении последних нескольких дней. В этих условиях управление здравоохранения региона планирует сократить количество коек в госпиталях на 250, направив высвободившиеся ресурсы на оказание плановой медицинской помощи.
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