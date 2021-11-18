https://ria.ru/20211118/gibdd-1759599342.html

Стало известно, в какой день недели россияне чаще всего попадают в ДТП

Стало известно, в какой день недели россияне чаще всего попадают в ДТП - РИА Новости, 18.11.2021

Стало известно, в какой день недели россияне чаще всего попадают в ДТП

Российские автомобилисты чаще всего попадают в ДТП по пятницам, а реже всего - по субботам, свидетельствует статистика ГИБДД о дорожно-транспортных... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T11:46

2021-11-18T11:46

2021-11-18T11:46

авто

статистика

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские автомобилисты чаще всего попадают в ДТП по пятницам, а реже всего - по субботам, свидетельствует статистика ГИБДД о дорожно-транспортных происшествиях за 10 месяцев 2021 года.Согласно статистике, опубликованной на сайте ведомства, водители свыше 17,3 тысячи раз попали в аварии по пятницам за 10 месяцев, чаще всего "пятничные" ДТП случались в июле. Самое же аварийное время, согласно статистике ГИБДД, это с 17.00 до 20.00 часов вечера.Реже всего в ДТП попадали по субботам - зафиксировано свыше 14,5 тысячи аварий.Всего в России за 10 месяцев, по статистическим данным, произошло свыше 109 тысяч ДТП, в которых погибло более 12 тысяч человек и свыше 137 тысяч пострадали.

https://ria.ru/20210826/dtp-1747282503.html

россия

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2021

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авто, статистика, россия