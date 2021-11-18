https://ria.ru/20211118/germaniya-1759703189.html

В МИД Германии отреагировали на публикацию переписки с Лавровым

В МИД Германии отреагировали на публикацию переписки с Лавровым - РИА Новости, 18.11.2021

В МИД Германии отреагировали на публикацию переписки с Лавровым

В МИД ФРГ отреагировали на публикацию переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами, соответственно, Хайко Маасом... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T19:18

2021-11-18T19:18

2021-11-18T19:38

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жан-ив ле дриан

хайко маас

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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. В МИД ФРГ отреагировали на публикацию переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами, соответственно, Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом, это сочли "нарушением" дипломатической практики.Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате по урегулированию на Украине подвергаются искажению. В связи с этим министерство опубликовало переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом."Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел Лаврова обнародовать эти конфиденциальные обсуждения. Мы рассматриваем этот шаг как нарушение дипломатической практики", - заявили РИА Новости в ведомстве.

https://ria.ru/20211117/lavrov-1759546080.html

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