https://ria.ru/20211118/geny-1759632222.html

Человечество сможет чинить "поломанные" гены, заявила эксперт

Человечество сможет чинить "поломанные" гены, заявила эксперт - РИА Новости, 18.11.2021

Человечество сможет чинить "поломанные" гены, заявила эксперт

Человечество сможет чинить "поломанные" гены, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:02

2021-11-18T14:02

2021-11-18T14:02

технологии

наука

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

гены

генетика

мария воронцова

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Человечество сможет чинить "поломанные" гены, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова."Это обозримая перспектива как минимум в лаборатории. В принципе, технология редактирования генома существует уже достаточно давно, только до последнего времени это было накладно, сложно и медленно. Относительно недавно появилось понимание новой технологии, которая более доступная в финансовом плане. И по этому поводу за технологию CRISPR-Cas была присуждена Нобелевская премия. Это один из примеров удешевления технологии, с другой стороны, пример большей доступности обществу возможностей редактирования генома", - заявила Воронцова.По её словам, сложно уточнить, когда это станет реальностью для потребителей. Регулировать это будут законодательные структуры, и каждый человек сможет сделать выбор сам необходимости этой технологии для себя, добавила она.

https://ria.ru/20211117/issledovaniya-1759459438.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, наука, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), гены, генетика, мария воронцова, россия