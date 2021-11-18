ЕР разработает предложения по развитию госполитики в сфере генетики
"Единая Россия" разработает предложения по развитию госполитики в сфере генетики
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Партия "Единая Россия" разработает предложения по развитию госполитики в сфере генетических технологий, куда войдут создание образовательных программ, обеспечение учёных требуемыми материалами и другое, рассказала руководитель комиссии "Единой России" по образованию и науке, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.
"Нашей общей задачей является развитие как научных, так и технологических компетенций в области генетики и других наук о жизни, чтобы этот потенциал реализовывался в виде и других продуктов и технологий, имеющих рыночный потенциал в России и за рубежом… Все эти вопросы мы будем обсуждать на площадке комиссии Генсовета "Единой России" по образованию и науке, посвятим этому специальное заседание и разработаем предложения по развитию госполитики в сфере генетических технологий. Приоритетом партии является возрождение и развитие отечественных научных школ. Всему миру известна, например, наша математическая школа. Самые перспективные технологии сегодня связаны именно науками о жизни – пандемия это лишь доказала. И наша цель – сделать Россию первой в генетике", - сказала Шмелева, которую цитирует пресс-служба партии.
Шмелева отметила, что необходимо также развитие и совершенствование технологических платформ, позволяющих оперативно создавать востребованные рынком продукты, в том числе средства для профилактики и лечения новых инфекционных заболеваний. "При этом обеспечивая такие их характеристики, которые делают возможным быстрое масштабирование их производства и соответствие регуляторным требованиям зарубежных государств", - сказала она.
Кроме того, необходимо актуализировать существующие образовательные программы и создавать новые программы повышения квалификации. По словам главы комиссии по образованию, также требуется обеспечить российских ученых необходимыми для генетических исследований материалами, в том числе за счет локализации производства критического оборудования, реагентов и материалов.
Появление регуляторных механизмов также позволит обеспечить ранний доступ пациентов к разрабатываемым в стране лекарствам, подчеркнула Шмелева.