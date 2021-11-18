https://ria.ru/20211118/genetika-1759577434.html

ЕР разработает предложения по развитию госполитики в сфере генетики

ЕР разработает предложения по развитию госполитики в сфере генетики - РИА Новости, 18.11.2021

ЕР разработает предложения по развитию госполитики в сфере генетики

Партия "Единая Россия" разработает предложения по развитию госполитики в сфере генетических технологий, куда войдут создание образовательных программ,... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T09:58

2021-11-18T09:58

2021-11-18T09:58

общество

единая россия

общероссийский народный фронт

елена шмелева

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734364657_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_dbdbf75cc8e8059a42b3a7ae7a0c963d.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Партия "Единая Россия" разработает предложения по развитию госполитики в сфере генетических технологий, куда войдут создание образовательных программ, обеспечение учёных требуемыми материалами и другое, рассказала руководитель комиссии "Единой России" по образованию и науке, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева."Нашей общей задачей является развитие как научных, так и технологических компетенций в области генетики и других наук о жизни, чтобы этот потенциал реализовывался в виде и других продуктов и технологий, имеющих рыночный потенциал в России и за рубежом… Все эти вопросы мы будем обсуждать на площадке комиссии Генсовета "Единой России" по образованию и науке, посвятим этому специальное заседание и разработаем предложения по развитию госполитики в сфере генетических технологий. Приоритетом партии является возрождение и развитие отечественных научных школ. Всему миру известна, например, наша математическая школа. Самые перспективные технологии сегодня связаны именно науками о жизни – пандемия это лишь доказала. И наша цель – сделать Россию первой в генетике", - сказала Шмелева, которую цитирует пресс-служба партии.Шмелева отметила, что необходимо также развитие и совершенствование технологических платформ, позволяющих оперативно создавать востребованные рынком продукты, в том числе средства для профилактики и лечения новых инфекционных заболеваний. "При этом обеспечивая такие их характеристики, которые делают возможным быстрое масштабирование их производства и соответствие регуляторным требованиям зарубежных государств", - сказала она.Кроме того, необходимо актуализировать существующие образовательные программы и создавать новые программы повышения квалификации. По словам главы комиссии по образованию, также требуется обеспечить российских ученых необходимыми для генетических исследований материалами, в том числе за счет локализации производства критического оборудования, реагентов и материалов.Появление регуляторных механизмов также позволит обеспечить ранний доступ пациентов к разрабатываемым в стране лекарствам, подчеркнула Шмелева.

https://ria.ru/20211117/genetika-1759460678.html

https://ria.ru/20211117/genetika-1759459717.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, единая россия, общероссийский народный фронт, елена шмелева, россия