Польша умоляет Германию прекратить платить России по счетам

05:06 18.11.2021 (обновлено: 10:45 18.11.2021)
Польша призвала Германию отказаться от сертификации "Северного потока — 2"
Премьер Польши Моравецкий попросил Германию отказаться от запуска "Северного потока — 2"
© John ThysПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© John Thys
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Bild призвал Германию отказаться от запуска газопровода "Северный поток — 2".
По его мнению, немецкой стороне следует прекратить процедуру сертификации российского проекта "ради мира".
"Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путина дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения", — утверждает Моравецкий.
Также польский премьер обратился к возможному канцлеру ФРГ, лидеру социал-демократов Олафу Шольцу.
"Северный поток — 2" должен быть остановлен", — заключил политик.
Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. В немецком минэнерго решение BNA назвали "исключительно регуляторным".
3 ноября, 16:13В Польше заявили, что России не нужен "Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре.
Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить "Северный поток — 2" из-под действия документа.
Россию это не устраивает, поскольку, как отметили в Москве, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект инвестировали уже миллиарды евро с учетом прежней правовой ситуации.