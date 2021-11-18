https://ria.ru/20211118/fsin-1759611896.html

ФСИН обновит базу электронных браслетов и контрольных устройств

ФСИН обновит базу электронных браслетов и контрольных устройств - РИА Новости, 18.11.2021

ФСИН обновит базу электронных браслетов и контрольных устройств

ФСИН России в рамках цифровой трансформации намерена обновить базу электронных браслетов и контрольных устройств за осужденными, сообщил директор ведомства... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:43

2021-11-18T12:43

2021-11-18T12:43

общество

технологии

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

александр калашников

россия

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РЯЗАНЬ, 18 ноя - РИА Новости. ФСИН России в рамках цифровой трансформации намерена обновить базу электронных браслетов и контрольных устройств за осужденными, сообщил директор ведомства Александр Калашников на Международном пенитенциарном форуме в Рязани.По его словам, одним из важнейших направлений деятельности ФСИН является цифровая трансформация ведомства. Правительство России уже одобрило соответствующую программу до 2023 года."Службой запланированы мероприятия, направленные на блокировку систем передач данных посредством радиосвязи, обновление базы электронных браслетов и контрольных устройств, модернизация серверного оборудования государственной информационной системы электронного мониторинга подконтрольных лиц", - сказал Калашников.Кроме того, уточнил директор ФСИН, программа предусматривает включение ведомственных учреждений в государственные цифровые ресурсы.

https://ria.ru/20211118/usloviya-1759606431.html

россия

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общество, технологии, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), александр калашников, россия