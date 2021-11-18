https://ria.ru/20211118/fsin-1759611896.html
ФСИН обновит базу электронных браслетов и контрольных устройств
ФСИН обновит базу электронных браслетов и контрольных устройств - РИА Новости, 18.11.2021
ФСИН обновит базу электронных браслетов и контрольных устройств
ФСИН России в рамках цифровой трансформации намерена обновить базу электронных браслетов и контрольных устройств за осужденными, сообщил директор ведомства... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:43
2021-11-18T12:43
2021-11-18T12:43
общество
технологии
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
александр калашников
россия
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РЯЗАНЬ, 18 ноя - РИА Новости. ФСИН России в рамках цифровой трансформации намерена обновить базу электронных браслетов и контрольных устройств за осужденными, сообщил директор ведомства Александр Калашников на Международном пенитенциарном форуме в Рязани.По его словам, одним из важнейших направлений деятельности ФСИН является цифровая трансформация ведомства. Правительство России уже одобрило соответствующую программу до 2023 года."Службой запланированы мероприятия, направленные на блокировку систем передач данных посредством радиосвязи, обновление базы электронных браслетов и контрольных устройств, модернизация серверного оборудования государственной информационной системы электронного мониторинга подконтрольных лиц", - сказал Калашников.Кроме того, уточнил директор ФСИН, программа предусматривает включение ведомственных учреждений в государственные цифровые ресурсы.
https://ria.ru/20211118/usloviya-1759606431.html
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общество, технологии, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), александр калашников, россия
ФСИН обновит базу электронных браслетов и контрольных устройств
Калашников: ФСИН обновит базу электронных браслетов и контрольных устройств за осужденными