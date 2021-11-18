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Франция призвала Россию вернуться к обсуждениям в "нормандском формате"

Франция призвала Россию вернуться к обсуждениям в "нормандском формате" - РИА Новости, 18.11.2021

Франция призвала Россию вернуться к обсуждениям в "нормандском формате"

МИД Франции призвал РФ "вернуться" к дискуссиям по встрече в "нормандском формате". РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T19:23

2021-11-18T19:23

2021-11-18T19:23

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украина

франция

мид франции‎

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

донбасс

минские соглашения

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ПАРИЖ, 18 ноя - РИА Новости. МИД Франции призвал РФ "вернуться" к дискуссиям по встрече в "нормандском формате"."Германия и Франция в течение нескольких месяцев работали над продолжением переговоров и реализацией конкретной повестки дня для мира на основе Минских соглашений, выдвинув несколько конкретных предложений для встречи министров в "нормандском формате", как это было согласовано между канцлером Меркель, президентом Макроном и президентом Путиным в октябре. Россия отказалась участвовать в такой встрече. Мы призываем Россию вернуться за стол переговоров и продолжить обсуждения в утвержденных форматах и в соответствии с согласованными принципами", - заявил представитель МИД Франции на брифинге в четверг.В четверг глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встреча в "нормандском формате" будет только тогда, когда Киев выполнит все, о чем договорились в Минских соглашениях.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211118/vstrecha-1759685845.html

https://ria.ru/20211118/perepiska-1759684824.html

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