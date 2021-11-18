https://ria.ru/20211118/format-1759704462.html
Франция призвала Россию вернуться к обсуждениям в "нормандском формате"
Франция призвала Россию вернуться к обсуждениям в "нормандском формате" - РИА Новости, 18.11.2021
Франция призвала Россию вернуться к обсуждениям в "нормандском формате"
МИД Франции призвал РФ "вернуться" к дискуссиям по встрече в "нормандском формате". РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T19:23
2021-11-18T19:23
2021-11-18T19:23
в мире
украина
франция
мид франции
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
донбасс
минские соглашения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
ПАРИЖ, 18 ноя - РИА Новости. МИД Франции призвал РФ "вернуться" к дискуссиям по встрече в "нормандском формате"."Германия и Франция в течение нескольких месяцев работали над продолжением переговоров и реализацией конкретной повестки дня для мира на основе Минских соглашений, выдвинув несколько конкретных предложений для встречи министров в "нормандском формате", как это было согласовано между канцлером Меркель, президентом Макроном и президентом Путиным в октябре. Россия отказалась участвовать в такой встрече. Мы призываем Россию вернуться за стол переговоров и продолжить обсуждения в утвержденных форматах и в соответствии с согласованными принципами", - заявил представитель МИД Франции на брифинге в четверг.В четверг глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встреча в "нормандском формате" будет только тогда, когда Киев выполнит все, о чем договорились в Минских соглашениях.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211118/vstrecha-1759685845.html
https://ria.ru/20211118/perepiska-1759684824.html
украина
франция
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, мид франции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, донбасс, минские соглашения, россия
Франция призвала Россию вернуться к обсуждениям в "нормандском формате"
МИД Франции призвал Россию вернуться к дискуссиям по встрече в "нормандском формате"