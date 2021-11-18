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Религия
https://ria.ru/20211118/filosof-1759628701.html
Известный философ рассказал о главных проблемах человечества
Известный философ рассказал о главных проблемах человечества - РИА Новости, 18.11.2021
Известный философ рассказал о главных проблемах человечества
Исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Козырев во Всемирный день философии рассказал РИА Новости о том, какие... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:50
2021-11-18T16:51
религия
европа
польша
российская академия наук
западная европа
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Козырев во Всемирный день философии рассказал РИА Новости о том, какие проблемы занимают современных философов больше всего, по его мнению, они связаны с человеческой природой, границами морального выбора и развитием цивилизаций.Всемирный день философии, установленный ЮНЕСКО, проводится ежегодно в последний четверг ноября. Цель этого праздника, провозглашенного на 33-й сессии генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2005 году в Париже, – привлечение внимания к непреходящей ценности философии для развития человеческой мысли.Природа человекаМагистральный вопрос, по мнению Козырева – это вопрос природы человека: есть ли она как данность, или она задана, и мы можем вмешиваться в ее конструирование? "Сегодня и трансгуманизм, и постгуманизм по-своему призывают нас преодолеть человека, дополнить человека. В связи с этим очень важным направлением в жизни человека сегодня становятся биоэтические исследования: насколько мы можем сказать об этичности того или иного вмешательства в геном человека, в процесс размножения человека?" - рассказал он РИА Новости.Технологии в этой области сегодня сильно продвинулись, считает Козырев, но споры об искусственном оплодотворении и ЭКО идут, в том числе и с участием представителей традиционных религий. "Об этом и философия должна задумываться, и задумывается: сегодня биоэтические исследования есть в различных университетах мира", - подчеркнул он.Практика моралиДругое направление, занимающее философов больше всего – моральная философия как разновидность практической философии, связанная с вопросами ответственности человека и его свободой, моральным выбором и его допустимыми альтернативами и границами."Достоевский поставил эту проблему, говоря о "слезинке ребенка", о цене будущего. Какой ценой можно купить идеальное будущее, искомую гармонию – это проблема, о которой спорил весь XIX век. &lt;...&gt; Сегодня этот вопрос никуда не ушел и по сути переместился в плоскость нравственного выбора и ответственности", - добавил и.о. декана.Именно с этого, считает он, началась рефлексия левого политического дискурса: "освобождение, освободительные движения – сюда входят очень много аспектов, начиная от русского анархизма, заканчивая диалектическим материализмом, который этот вопрос тоже ставил".Развитие цивилизацийНаконец, третье важное направление – это вопрос цивилизационной специфики и вообще развития цивилизации."Является ли будущее глобальным, одинаковым для всей планеты? Происходит ли уничтожение национальностей, стирание границ между ними, а затем и между национальными государствами? &lt;...&gt; В русской философской традиции эта рефлексия цивилизационной специфики цивилизаций и культур имеет глубокие корни. Начиная с "России и Европы" Данилевского, и есть масса других концепций: концепция Владимира Соловьева, более склонявшегося к всеединству и объединению человечества, концепция евразийства, предполагающая локальное месторазвитие культур. Насколько я знаю, сегодня большая часть конференций, которые проходят в Институте философии РАН, в Российском философском обществе, посвящена именно вопросам цивилизационной специфики. Директор Института философии академик Смирнов пишет об общечеловеческом и всечеловеческом, о логике смысла, присущей различным национальным культурам", - рассказал Козырев.Этот вопрос, по его мнению, касается и глобализации, и идущих в мире политических процессов."Едва Западная Европа провозгласила объединение, создание Соединенных штатов Европы, как сразу возникли проблемы: сначала Брекзит, теперь Польша заявила, что ее законодательство выше европейского – не все так гладко в этом направлении идет. &lt;...&gt; Как-то очень уповали на признаки глобализации: Макдональдс, сеть интернет, музыка, которую мы слушаем – но насколько эти признаки глобализации являются корневыми, стирают ли они с неизбежностью фундаментальные различия, которые существуют даже на уровне языка, за который всякая уважающая себя культура держится и который культура поддерживает?" - задается вопросами философ."В современном мире все-таки есть и государственные, и национальные границы. Я убежден, что они останутся и не сотрутся, если только мы только останемся людьми, а не станем какими-нибудь инопланетянами или постчеловеками", - заключил и.о. декана философского факультета МГУ.
https://ria.ru/20211020/transgumanizm-1755366721.html
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европа, польша, российская академия наук, западная европа
16:50 18.11.2021 (обновлено: 16:51 18.11.2021)
 

Известный философ рассказал о главных проблемах человечества

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Козырев
Алексей Козырев - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Козырев во Всемирный день философии рассказал РИА Новости о том, какие проблемы занимают современных философов больше всего, по его мнению, они связаны с человеческой природой, границами морального выбора и развитием цивилизаций.
Всемирный день философии, установленный ЮНЕСКО, проводится ежегодно в последний четверг ноября. Цель этого праздника, провозглашенного на 33-й сессии генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2005 году в Париже, – привлечение внимания к непреходящей ценности философии для развития человеческой мысли.

Природа человека

Магистральный вопрос, по мнению Козырева – это вопрос природы человека: есть ли она как данность, или она задана, и мы можем вмешиваться в ее конструирование? "Сегодня и трансгуманизм, и постгуманизм по-своему призывают нас преодолеть человека, дополнить человека. В связи с этим очень важным направлением в жизни человека сегодня становятся биоэтические исследования: насколько мы можем сказать об этичности того или иного вмешательства в геном человека, в процесс размножения человека?" - рассказал он РИА Новости.
Технологии в этой области сегодня сильно продвинулись, считает Козырев, но споры об искусственном оплодотворении и ЭКО идут, в том числе и с участием представителей традиционных религий. "Об этом и философия должна задумываться, и задумывается: сегодня биоэтические исследования есть в различных университетах мира", - подчеркнул он.
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Практика морали

Другое направление, занимающее философов больше всего – моральная философия как разновидность практической философии, связанная с вопросами ответственности человека и его свободой, моральным выбором и его допустимыми альтернативами и границами.
"Достоевский поставил эту проблему, говоря о "слезинке ребенка", о цене будущего. Какой ценой можно купить идеальное будущее, искомую гармонию – это проблема, о которой спорил весь XIX век. <...> Сегодня этот вопрос никуда не ушел и по сути переместился в плоскость нравственного выбора и ответственности", - добавил и.о. декана.
Именно с этого, считает он, началась рефлексия левого политического дискурса: "освобождение, освободительные движения – сюда входят очень много аспектов, начиная от русского анархизма, заканчивая диалектическим материализмом, который этот вопрос тоже ставил".

Развитие цивилизаций

Наконец, третье важное направление – это вопрос цивилизационной специфики и вообще развития цивилизации.
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"Является ли будущее глобальным, одинаковым для всей планеты? Происходит ли уничтожение национальностей, стирание границ между ними, а затем и между национальными государствами? <...> В русской философской традиции эта рефлексия цивилизационной специфики цивилизаций и культур имеет глубокие корни. Начиная с "России и Европы" Данилевского, и есть масса других концепций: концепция Владимира Соловьева, более склонявшегося к всеединству и объединению человечества, концепция евразийства, предполагающая локальное месторазвитие культур. Насколько я знаю, сегодня большая часть конференций, которые проходят в Институте философии РАН, в Российском философском обществе, посвящена именно вопросам цивилизационной специфики. Директор Института философии академик Смирнов пишет об общечеловеческом и всечеловеческом, о логике смысла, присущей различным национальным культурам", - рассказал Козырев.
Этот вопрос, по его мнению, касается и глобализации, и идущих в мире политических процессов.
"Едва Западная Европа провозгласила объединение, создание Соединенных штатов Европы, как сразу возникли проблемы: сначала Брекзит, теперь Польша заявила, что ее законодательство выше европейского – не все так гладко в этом направлении идет. <...> Как-то очень уповали на признаки глобализации: Макдональдс, сеть интернет, музыка, которую мы слушаем – но насколько эти признаки глобализации являются корневыми, стирают ли они с неизбежностью фундаментальные различия, которые существуют даже на уровне языка, за который всякая уважающая себя культура держится и который культура поддерживает?" - задается вопросами философ.
"В современном мире все-таки есть и государственные, и национальные границы. Я убежден, что они останутся и не сотрутся, если только мы только останемся людьми, а не станем какими-нибудь инопланетянами или постчеловеками", - заключил и.о. декана философского факультета МГУ.
Глобализм vs национализм: почему люди враждуют друг с другом?
19 декабря 2019, 11:46Подкасты - Радио Sputnik
Глобализм vs национализм: почему люди враждуют друг с другом?Русские и украинцы, сербы и хорваты, католики и протестанты, каталонцы и испанцы – почему эти народы враждуют и разделяют себя границами? Почему люди стремятся к сохранению национальной идентичности? Ищите ответ в исторических мифах, считают ученые.
 
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