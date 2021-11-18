https://ria.ru/20211118/fas-1759674446.html

В ФАС сообщили об усилении контроля за рекламой финансовых услуг

В ФАС сообщили об усилении контроля за рекламой финансовых услуг - РИА Новости, 18.11.2021

В ФАС сообщили об усилении контроля за рекламой финансовых услуг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль за рекламой финансовых услуг, подготовит соответствующее поручение своим территориальным управлениям,... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:10

2021-11-18T17:10

2021-11-18T17:10

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

высший арбитражный суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745176930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_722d9431ac89ca505cc9b6c2b67b0281.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль за рекламой финансовых услуг, подготовит соответствующее поручение своим территориальным управлениям, сообщает пресс-служба регулятора со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Карину Таукенову.ФАС считает возможным при отсутствии смягчающих обстоятельств назначать нарушителям административные штрафы в размере, близком к максимальному. Пресс-служба напоминает, что для юрлиц штраф за распространение недобросовестной рекламы кредитных услуг или услуг по предоставлению займов составляет от 300 до 800 тысяч рублей.При принятии решения о штрафе ведомство будет учитывать все обстоятельства, включая масштаб рекламной кампании, а также наличие жалоб и их количество.Таукенова отметила, что более 18% нарушений рекламного законодательства происходит при размещении рекламы финансовых услуг. При этом в последние несколько лет количество обращений и жалоб граждан на недостоверную рекламу банковских услуг не снижается. Нарушители в своих рекламных кампаниях часто предоставляют неполную информацию об особенностях банковских услуг, чем вводят потребителей в заблуждение.Кроме того, кредитные организации нарушают требования к восприятию рекламы, размещая важную информацию так, чтобы у потребителя не было возможности воспринять ее должным образом и сделать осознанный выбор. Например, банки часто указывают крупным шрифтом привлекательную для потребителя информацию об условиях кредитов. Другие же условия, в том числе об изменяемой годовой процентной ставке, размещаются мелким нечитаемым шрифтом.Ранее пленум Высшего арбитражного суда пояснил, что если потребитель не воспринимает информацию из рекламы или воспринимает ее плохо из-за мелкого шрифта, быстрого текста или неудобного способа размещения, то такая информация признается отсутствующей.

https://ria.ru/20211111/internet-1758505456.html

https://ria.ru/20211115/fas-1759050143.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), высший арбитражный суд