https://ria.ru/20211118/erdogan-1759644601.html

Эрдоган призвал свести к минимуму разногласия Турции и Израиля

Эрдоган призвал свести к минимуму разногласия Турции и Израиля - РИА Новости, 18.11.2021

Эрдоган призвал свести к минимуму разногласия Турции и Израиля

Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с израильским коллегой Ицхаком Герцогом высказался за сведение к минимуму разногласий двух стран, сообщила РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:56

2021-11-18T14:56

2021-11-18T14:56

в мире

израиль

турция

ближний восток

ицхак герцог

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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с израильским коллегой Ицхаком Герцогом высказался за сведение к минимуму разногласий двух стран, сообщила администрация турецкого лидера."В ходе переговоров были обсуждены турецко-израильские отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган отметил, что турецко-израильские отношения важны для безопасности и стабильности Ближнего Востока, разногласия могут быть сведены к минимуму, если действовать по двусторонним и региональным вопросам в рамках взаимопонимания", - говорится в сообщении.Подчеркнув, что в регионе необходимо восстановить культуру мира, терпимости и сосуществования, Эрдоган отметил, что в этом отношении развитие палестино-израильских отношений и возобновление мирного процесса являются приоритетными. Он также отметил, что поддержание контактов и диалога между Турцией и Израилем отвечает общим интересам двух стран, сообщила администрация турецкого лидера.

https://ria.ru/20211117/politika-1759396039.html

израиль

турция

ближний восток

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в мире, израиль, турция, ближний восток, ицхак герцог