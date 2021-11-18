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Эрдоган призвал свести к минимуму разногласия Турции и Израиля
Эрдоган призвал свести к минимуму разногласия Турции и Израиля - РИА Новости, 18.11.2021
Эрдоган призвал свести к минимуму разногласия Турции и Израиля
Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с израильским коллегой Ицхаком Герцогом высказался за сведение к минимуму разногласий двух стран, сообщила РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:56
2021-11-18T14:56
в мире
израиль
турция
ближний восток
ицхак герцог
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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с израильским коллегой Ицхаком Герцогом высказался за сведение к минимуму разногласий двух стран, сообщила администрация турецкого лидера."В ходе переговоров были обсуждены турецко-израильские отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган отметил, что турецко-израильские отношения важны для безопасности и стабильности Ближнего Востока, разногласия могут быть сведены к минимуму, если действовать по двусторонним и региональным вопросам в рамках взаимопонимания", - говорится в сообщении.Подчеркнув, что в регионе необходимо восстановить культуру мира, терпимости и сосуществования, Эрдоган отметил, что в этом отношении развитие палестино-израильских отношений и возобновление мирного процесса являются приоритетными. Он также отметил, что поддержание контактов и диалога между Турцией и Израилем отвечает общим интересам двух стран, сообщила администрация турецкого лидера.
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в мире, израиль, турция, ближний восток, ицхак герцог
14:56 18.11.2021
 
Эрдоган призвал свести к минимуму разногласия Турции и Израиля

Эрдоган в разговоре с израильским коллегой призвал свести к минимуму разногласия стран

© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с израильским коллегой Ицхаком Герцогом высказался за сведение к минимуму разногласий двух стран, сообщила администрация турецкого лидера.
"В ходе переговоров были обсуждены турецко-израильские отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган отметил, что турецко-израильские отношения важны для безопасности и стабильности Ближнего Востока, разногласия могут быть сведены к минимуму, если действовать по двусторонним и региональным вопросам в рамках взаимопонимания", - говорится в сообщении.
Подчеркнув, что в регионе необходимо восстановить культуру мира, терпимости и сосуществования, Эрдоган отметил, что в этом отношении развитие палестино-израильских отношений и возобновление мирного процесса являются приоритетными. Он также отметил, что поддержание контактов и диалога между Турцией и Израилем отвечает общим интересам двух стран, сообщила администрация турецкого лидера.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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В миреИзраильТурцияБлижний ВостокИцхак Герцог
 
 
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