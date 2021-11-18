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В Госдуме заявили, что Путин протянул США руку дружбы на коллегии МИД

В Госдуме заявили, что Путин протянул США руку дружбы на коллегии МИД - РИА Новости, 18.11.2021

В Госдуме заявили, что Путин протянул США руку дружбы на коллегии МИД

Президент России Владимир Путин своим выступлением на расширенном заседании коллегии МИД РФ в очередной раз протянул США руку дружбы, но готовы ли они ее... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T19:35

2021-11-18T19:35

2021-11-18T19:35

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим выступлением на расширенном заседании коллегии МИД РФ в очередной раз протянул США руку дружбы, но готовы ли они ее принять - это большой вопрос, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.В четверг на расширенном заседании коллегии МИД России Путин заявил, что саммит в Женеве приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания и выправления отношений между США и РФ, отметив, что самое важное, это чтобы обе стороны "последовательно развивали достигнутые договоренности"."Я думаю, что мы в очередной раз со своей стороны - и продолжим в общем-то - протягиваем руку дружбу для Соединенных Штатов. На мой взгляд, заявление президента очень правильное и выверенное в этом отношении, потому что нужно предпринимать попытки, поскольку если, не дай Бог, будет война, победителей в этой войне не будет, то есть проигравшими будут все. Конечно, нужно предпринимать попытки и искать совместные какие-то пути взаимодействия", - сказала Бутина."Другой разговор, что, видимо, это будет уже не при действующей власти в США, потому что, как мы знаем, даже собственное население продолжает выражать недоверие Байдену, его рейтинги очень сильно падают", - отметила Бутина.По ее словам, попытки улучшения отношений между странами нужны, и Россия в данном случае ведет себя как умный игрок.Комментируя высказывание Путина о противоречащих цивилизованным нормам изъятиях США российской дипломатической собственности, Бутина сказала: "Дело-то не в нас, а в их внутриполитических играх, где Россия используется в качестве разменной монеты. Это грустно, потому что насколько они готовы в этом контексте нас слышать, с учетом того, что мы не виноваты в этом конфликте, - это большой вопрос".

https://ria.ru/20211118/bombardirovschiki-1759664844.html

https://ria.ru/20211118/sobstvennost-1759675670.html

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в мире, сша, женева (город), владимир путин, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария бутина, россия