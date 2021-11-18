https://ria.ru/20211118/drony-1759564454.html
Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион" - РИА Новости, 18.11.2021
Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
Иностранные партнеры заинтересованы в приобретении российских беспилотников "Орион" с установленными на них ракетами, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T03:37
2021-11-18T03:37
2021-11-18T09:13
новое оружие россии
безопасность
армия
москва
ка-52 "аллигатор"
кронштадт
россия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Иностранные партнеры заинтересованы в приобретении российских беспилотников "Орион" с установленными на них ракетами, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Ранее в компании "Кронштадт" сообщили, что наземная отработка беспилотников "Орион-Э" с "Вихрями-М" завершена, ожидаются летные испытания со стрельбой с борта."Орион" относится к классу средневысотных ударных БПЛА большой продолжительности полета. Максимальная взлетная масса — 1150 килограммов, крейсерская скорость полета — 200 километров в час, максимальная высота полета — семь километров, в воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона — 200 килограммов.Группа компаний "Калашников" создала ракеты "Вихрь-М" для ударного вертолета Ка-52. Максимальная скорость составляет 610 метров в секунду, дальность применения — 800-10 000 метров, высота применения — 10-4000 метров. "Вихрь" способен пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров.
https://ria.ru/20211116/drony-1759246728.html
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безопасность, армия, москва, ка-52 "аллигатор", кронштадт, россия
03:37 18.11.2021 (обновлено: 09:13 18.11.2021)
Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
Источник: Россия получила пять иностранных заявок на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион-Э"