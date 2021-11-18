https://ria.ru/20211118/drony-1759564454.html

Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"

Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион" - РИА Новости, 18.11.2021

Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"

Иностранные партнеры заинтересованы в приобретении российских беспилотников "Орион" с установленными на них ракетами, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T03:37

2021-11-18T03:37

2021-11-18T09:13

новое оружие россии

безопасность

армия

москва

ка-52 "аллигатор"

кронштадт

россия

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Иностранные партнеры заинтересованы в приобретении российских беспилотников "Орион" с установленными на них ракетами, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Ранее в компании "Кронштадт" сообщили, что наземная отработка беспилотников "Орион-Э" с "Вихрями-М" завершена, ожидаются летные испытания со стрельбой с борта."Орион" относится к классу средневысотных ударных БПЛА большой продолжительности полета. Максимальная взлетная масса — 1150 килограммов, крейсерская скорость полета — 200 километров в час, максимальная высота полета — семь километров, в воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона — 200 килограммов.Группа компаний "Калашников" создала ракеты "Вихрь-М" для ударного вертолета Ка-52. Максимальная скорость составляет 610 метров в секунду, дальность применения — 800-10 000 метров, высота применения — 10-4000 метров. "Вихрь" способен пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров.

https://ria.ru/20211116/drony-1759246728.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, армия, москва, ка-52 "аллигатор", кронштадт, россия