https://ria.ru/20211118/dokhodnost-1759698760.html

ВТБ: доходность банков в 2022 году может быть не ниже показателей 2021 года

ВТБ: доходность банков в 2022 году может быть не ниже показателей 2021 года - РИА Новости, 18.11.2021

ВТБ: доходность банков в 2022 году может быть не ниже показателей 2021 года

Доходность банковского сектора в 2022 году может достичь рекордного уровня 2021 года, считает член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов, выступивший на... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T18:51

2021-11-18T18:51

2021-11-18T18:51

новости компаний - экономика

втб

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Доходность банковского сектора в 2022 году может достичь рекордного уровня 2021 года, считает член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов, выступивший на конференции агентства S&P.Он отметил, что следующий год будет годом сравнительно высоких ставок.Член правления ВТБ не видит проблем с качеством розничного кредитного портфеля."Банки сознательно кредитуют тех клиентов, по которым знают или предполагают уровень доходов, и все метрики ранней просрочки, которые мы видим, если правильно настроены кредитные процедуры и кредитный андреррайтинг по рознице в 2022 году, не представляют проблем. На рознице заработать столько же, как в 2021 году точно не удастся из-за эффектов ставок. Естественно, у банковского сектора есть в терминах регулирования, достаточности капитала поле напряженной зоны, но они все являются преодолимыми. С точки зрения прибыльности в лучшем случае стоит ожидать повторения 2021 года и явно худший результат по розничному сегменту в терминах чистой процентной маржи", - заключил Пьянов.

https://ria.ru/20210922/bank-1751293705.html

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