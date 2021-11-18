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ВТБ: доходность банков в 2022 году может быть не ниже показателей 2021 года
ВТБ: доходность банков в 2022 году может быть не ниже показателей 2021 года - РИА Новости, 18.11.2021
ВТБ: доходность банков в 2022 году может быть не ниже показателей 2021 года
Доходность банковского сектора в 2022 году может достичь рекордного уровня 2021 года, считает член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов, выступивший на... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T18:51
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2021-11-18T18:51
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Доходность банковского сектора в 2022 году может достичь рекордного уровня 2021 года, считает член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов, выступивший на конференции агентства S&P.Он отметил, что следующий год будет годом сравнительно высоких ставок.Член правления ВТБ не видит проблем с качеством розничного кредитного портфеля."Банки сознательно кредитуют тех клиентов, по которым знают или предполагают уровень доходов, и все метрики ранней просрочки, которые мы видим, если правильно настроены кредитные процедуры и кредитный андреррайтинг по рознице в 2022 году, не представляют проблем. На рознице заработать столько же, как в 2021 году точно не удастся из-за эффектов ставок. Естественно, у банковского сектора есть в терминах регулирования, достаточности капитала поле напряженной зоны, но они все являются преодолимыми. С точки зрения прибыльности в лучшем случае стоит ожидать повторения 2021 года и явно худший результат по розничному сегменту в терминах чистой процентной маржи", - заключил Пьянов.
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новости компаний - экономика, втб
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Доходность банковского сектора в 2022 году может достичь рекордного уровня 2021 года, считает член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов, выступивший на конференции агентства S&P.
"По нашему мнению, лучшее, что может случиться с банковским сектором в 2022 году - это повторение рекордной прибыли 2021 года. Самым важным фактором мы выделяем фактор процентных ставок. Чем больше на балансах банков розницы и среднего и малого бизнеса, тем меньше шансов у этих банков переложить повышение ставки на клиентов в силу разных причин, в силу особенности сегментов, продуктов, длины продуктов на активной стороне, по сути, процентного гэпа между пассивами и активами", - привели слова Пьянова в пресс-службе ВТБ
.
Он отметил, что следующий год будет годом сравнительно высоких ставок.
"Обычно высокие ставки для банков позитивны, но в краткосрочном периоде конкретная особенность 2022 года, скорее всего, наличие инверсивной кривой, когда длинный конец кривой процентных ставок оказывается ниже короткой в силу ожидаемой инфляции. Эта инверсивная кривая приведет к сужению маржинальности - тем сильнее, чем больше розницы и СМБ у банка", - пояснил Пьянов.
Член правления ВТБ не видит проблем с качеством розничного кредитного портфеля.
"Банки сознательно кредитуют тех клиентов, по которым знают или предполагают уровень доходов, и все метрики ранней просрочки, которые мы видим, если правильно настроены кредитные процедуры и кредитный андреррайтинг по рознице в 2022 году, не представляют проблем. На рознице заработать столько же, как в 2021 году точно не удастся из-за эффектов ставок. Естественно, у банковского сектора есть в терминах регулирования, достаточности капитала поле напряженной зоны, но они все являются преодолимыми. С точки зрения прибыльности в лучшем случае стоит ожидать повторения 2021 года и явно худший результат по розничному сегменту в терминах чистой процентной маржи", - заключил Пьянов.