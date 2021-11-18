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Вышел трейлер комедии с Ди Каприо, Лоуренс, Шаламе и Мерил Стрип
Вышел трейлер комедии с Ди Каприо, Лоуренс, Шаламе и Мерил Стрип - РИА Новости, 18.11.2021
Вышел трейлер комедии с Ди Каприо, Лоуренс, Шаламе и Мерил Стрип
В Сети появился трейлер черной комедии "Не смотрите наверх" Адама МакКея, сообщает Collider. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T00:43
2021-11-18T00:43
2021-11-18T00:43
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Сети появился трейлер черной комедии "Не смотрите наверх" Адама МакКея, сообщает Collider. У фильма звездный актерский состав. Главные роли исполнили лауреаты премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. Также в картине снимались Мерил Стрип, Джона Хилл, Кейт Бланшетт, Тимоте Шаламе, Ариана Гранде и другие. В ролике говорится, что картина снята "на основе реальных событий, которые еще не произошли". Астрономы обнаружили гигантскую комету, способную уничтожить Землю. В трейлере показано, как правительство и обыватели отреагировали, когда узнали об их открытии. Вместо того, чтобы бросить все силы на предотвращение катастрофы, политики стали строить планы о том, как бы разбогатеть на защите от небесного тела, и скрыть от общественности, что планете скоро может прийти конец. Персонажи Ди Каприо и Лоуренс решают, что нельзя замалчивать масштаб возможной трагедии и пытаются рассказать землянам о комете. Впрочем, последние тоже особо не пугаются приближающегося апокалипсиса, а участие в телевизионном шоу оборачивается для ученых позором. "Не смотрите наверх" выйдет 24 декабря на стриминговом сервисе Netflix.
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дженнифер лоуренс, леонардо ди каприо, кейт бланшетт, мерил стрип, netflix, джона хилл, новости культуры, кино и сериалы
Вышел трейлер комедии с Ди Каприо, Лоуренс, Шаламе и Мерил Стрип
В Сети появился трейлер комедии "Не смотрите наверх" с Ди Каприо, Лоуренс, Шаламе и Стрип
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости.
В Сети появился трейлер черной комедии "Не смотрите наверх" Адама МакКея, сообщает
Collider.
У фильма звездный актерский состав. Главные роли исполнили лауреаты премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. Также в картине снимались Мерил Стрип, Джона Хилл, Кейт Бланшетт, Тимоте Шаламе, Ариана Гранде и другие.
В ролике говорится, что картина снята "на основе реальных событий, которые еще не произошли". Астрономы обнаружили гигантскую комету, способную уничтожить Землю. В трейлере показано, как правительство и обыватели отреагировали, когда узнали об их открытии.
Вместо того, чтобы бросить все силы на предотвращение катастрофы, политики стали строить планы о том, как бы разбогатеть на защите от небесного тела, и скрыть от общественности, что планете скоро может прийти конец.
Персонажи Ди Каприо и Лоуренс решают, что нельзя замалчивать масштаб возможной трагедии и пытаются рассказать землянам о комете. Впрочем, последние тоже особо не пугаются приближающегося апокалипсиса, а участие в телевизионном шоу оборачивается для ученых позором.
"Не смотрите наверх" выйдет 24 декабря на стриминговом сервисе Netflix.