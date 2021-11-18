Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211118/dieta-1759630273.html
Ученые назвали оптимальную диету для похудения
Ученые назвали оптимальную диету для похудения - РИА Новости, 18.11.2021
Ученые назвали оптимальную диету для похудения
Результаты сравнительного исследования, проведенного учеными из Великобритании и Новой Зеландии, показали, что важнейший фактор эффективности диет для похудения РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:57
2021-11-18T13:57
наука
питание
диета
здоровье
диабет
похудение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750750480_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_f71d56cb67e81a9a72ccf91db271f4b2.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Результаты сравнительного исследования, проведенного учеными из Великобритании и Новой Зеландии, показали, что важнейший фактор эффективности диет для похудения и снижения веса при диабете второго типа — низкая калорийность. Низкоуглеводная, средиземноморская, вегетарианская и другие виды популярных диет не показали серьезных преимуществ по сравнению с простым сокращением потребляемых калорий. Статья опубликована в журнале Европейской ассоциации по изучению диабета Diabetologia.Исследователи проанализировали 19 предыдущих систематических обзоров, составленных на основе данных, собранных в базах MEDLINE (Ovid), PubMed, Web of Science и Кокрановской библиотеке до мая 2021 года. Акцент делали на эффективности диет для снижения веса и достижения ремиссии у больных диабетом второго типа.Авторы отмечают, что помимо генетической предрасположенности, начало диабета второго типа часто связано с избыточным весом, а причиной болезни становится нарушение комплексного взаимодействия гормонов кишечника и метаболитов кишечной микробиоты, приводящее к развитию слабых воспалительных процессов.У людей с избыточным весом накапливаются жиры в печени, поджелудочной железе и мышцах. Это ухудшает функции органов, что приводит к гипергликемии (аномально высокому уровню сахара в крови), обычно связанной с гипертонией и повышенным содержанием жиров в крови. Снижение веса имеет решающее значение для лечения и ремиссии сахарного диабета второго типа. Достаточная потеря веса может удалить аномальный жир из печени и поджелудочной железы и обратить вспять диабет.Результаты анализа показали, что наибольшее снижение веса достигается с помощью диет с очень низким содержанием калорий, в которых вместо натуральных высококалорийных продуктов используют заменители. К примеру, при ограничении до 830 килокалорий в день в течение 12 недель с последующим соблюдением диеты с относительно низким содержанием жиров и высоким содержанием углеводов, показатели ремиссии по прошествии года составили 46-61 процентов. Для сравнения, при низкоуглеводных диетах показатели ремиссии намного ниже и составляют 4-19 процентов.Еще выше показатели при полной замене привычных продуктов на низкокалорийные. При энергетическом уровне потребления 400-500 килокалорий в день в течение 8-12 недель среднее снижение веса у наблюдаемых составило 6,6 килограмм. Низкокалорийные диеты, которые рекомендуют ограничить энергетическое потребление 1000-1500 килокалориями в день, позволили снизить вес на 2,4 килограмма за 12-52 недели. Примерно такой же невысокой эффективностью, по мнению авторов обладают и другие часто рекомендуемые для похудения диеты: обезжиренная, низкоуглеводная или средиземноморская."Средиземноморская диета, диета с высоким содержанием мононенасыщенных жирных кислот, вегетарианская диета и диета с низким гликемическим индексом позволяют достичь снижения веса на 0,3-2 килограмма и не отличаются в этом плане от обычных диет с относительно низким содержанием жиров и высоким содержанием углеводов. Ни одна из этих диет не превосходит другие в отношении контроля веса при диабете второго типа", — пишут авторы статьи.Исследователи считают, что к устойчивой потере веса приведет только постоянное превышение расходования калорий над их потреблением, и для этого лучше всего подходят низкокалорийные диеты, независимо от того, какое в них соотношение жиров и углеводов.
https://ria.ru/20211001/diabet-1752542765.html
https://ria.ru/20200304/1568089171.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750750480_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_6859a0f1e6e98cf5f4134dc126ad90c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
питание, диета, здоровье, диабет, похудение
13:57 18.11.2021
 

Ученые назвали оптимальную диету для похудения

© Depositphotos / nenetusДевушка на консультации у врача-диетолога
Девушка на консультации у врача-диетолога - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Depositphotos / nenetus
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Результаты сравнительного исследования, проведенного учеными из Великобритании и Новой Зеландии, показали, что важнейший фактор эффективности диет для похудения и снижения веса при диабете второго типа — низкая калорийность. Низкоуглеводная, средиземноморская, вегетарианская и другие виды популярных диет не показали серьезных преимуществ по сравнению с простым сокращением потребляемых калорий. Статья опубликована в журнале Европейской ассоциации по изучению диабета Diabetologia.
Исследователи проанализировали 19 предыдущих систематических обзоров, составленных на основе данных, собранных в базах MEDLINE (Ovid), PubMed, Web of Science и Кокрановской библиотеке до мая 2021 года. Акцент делали на эффективности диет для снижения веса и достижения ремиссии у больных диабетом второго типа.
Авторы отмечают, что помимо генетической предрасположенности, начало диабета второго типа часто связано с избыточным весом, а причиной болезни становится нарушение комплексного взаимодействия гормонов кишечника и метаболитов кишечной микробиоты, приводящее к развитию слабых воспалительных процессов.
У людей с избыточным весом накапливаются жиры в печени, поджелудочной железе и мышцах. Это ухудшает функции органов, что приводит к гипергликемии (аномально высокому уровню сахара в крови), обычно связанной с гипертонией и повышенным содержанием жиров в крови. Снижение веса имеет решающее значение для лечения и ремиссии сахарного диабета второго типа. Достаточная потеря веса может удалить аномальный жир из печени и поджелудочной железы и обратить вспять диабет.
Глюкометр, показывающий повышенный уровень глюкозы в крови - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 02:00Наука
Ученые рассказали, как избавиться от диабета второго типа
Результаты анализа показали, что наибольшее снижение веса достигается с помощью диет с очень низким содержанием калорий, в которых вместо натуральных высококалорийных продуктов используют заменители. К примеру, при ограничении до 830 килокалорий в день в течение 12 недель с последующим соблюдением диеты с относительно низким содержанием жиров и высоким содержанием углеводов, показатели ремиссии по прошествии года составили 46-61 процентов. Для сравнения, при низкоуглеводных диетах показатели ремиссии намного ниже и составляют 4-19 процентов.
Еще выше показатели при полной замене привычных продуктов на низкокалорийные. При энергетическом уровне потребления 400-500 килокалорий в день в течение 8-12 недель среднее снижение веса у наблюдаемых составило 6,6 килограмм. Низкокалорийные диеты, которые рекомендуют ограничить энергетическое потребление 1000-1500 килокалориями в день, позволили снизить вес на 2,4 килограмма за 12-52 недели. Примерно такой же невысокой эффективностью, по мнению авторов обладают и другие часто рекомендуемые для похудения диеты: обезжиренная, низкоуглеводная или средиземноморская.
"Средиземноморская диета, диета с высоким содержанием мононенасыщенных жирных кислот, вегетарианская диета и диета с низким гликемическим индексом позволяют достичь снижения веса на 0,3-2 килограмма и не отличаются в этом плане от обычных диет с относительно низким содержанием жиров и высоким содержанием углеводов. Ни одна из этих диет не превосходит другие в отношении контроля веса при диабете второго типа", — пишут авторы статьи.
Исследователи считают, что к устойчивой потере веса приведет только постоянное превышение расходования калорий над их потреблением, и для этого лучше всего подходят низкокалорийные диеты, независимо от того, какое в них соотношение жиров и углеводов.
Стройная фигура - РИА Новости, 1920, 04.03.2020
4 марта 2020, 08:00Наука
Только для умных. Ученые рассказали о необычных способах похудеть
 
НаукаПитаниедиетаЗдоровьеДиабетПохудение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпы
03:15IT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефон
03:13Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам
02:50На Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить Крым
02:38Адвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсека
02:35Россиянам посоветовали самую полезную рыбу
02:20В Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощность
02:16Опубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в Петербурге
02:15В винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годом
02:15Эксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылке
02:10В Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" Германии
01:56Институт философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и Шпильрейн
01:45Врач рассказала, как избежать тромбоза после коронавируса
01:40СМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных
01:39"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потери
01:28Госдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"
01:15Аналитик назвал "золотое время" для покупки валюты
00:43Адель представила еще одну песню из нового альбома
00:33Макрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границе
00:31Минцифры допустило возможность изменения системы проверки QR-кодов
Лента новостейМолния
Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпыIT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефонНеонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родамНа Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить КрымАдвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсекаРоссиянам посоветовали самую полезную рыбуВ Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощностьОпубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в ПетербургеВ винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годомЭксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылкеВ Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" ГерманииИнститут философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и ШпильрейнВрач рассказала, как избежать тромбоза после коронавирусаСМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потериГосдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"Аналитик назвал "золотое время" для покупки валютыАдель представила еще одну песню из нового альбомаМакрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границеМинцифры допустило возможность изменения системы проверки QR-кодов