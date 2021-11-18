https://ria.ru/20211118/dieta-1759630273.html

Ученые назвали оптимальную диету для похудения

Ученые назвали оптимальную диету для похудения - РИА Новости, 18.11.2021

Ученые назвали оптимальную диету для похудения

Результаты сравнительного исследования, проведенного учеными из Великобритании и Новой Зеландии, показали, что важнейший фактор эффективности диет для похудения РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:57

2021-11-18T13:57

2021-11-18T13:57

наука

питание

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Результаты сравнительного исследования, проведенного учеными из Великобритании и Новой Зеландии, показали, что важнейший фактор эффективности диет для похудения и снижения веса при диабете второго типа — низкая калорийность. Низкоуглеводная, средиземноморская, вегетарианская и другие виды популярных диет не показали серьезных преимуществ по сравнению с простым сокращением потребляемых калорий. Статья опубликована в журнале Европейской ассоциации по изучению диабета Diabetologia.Исследователи проанализировали 19 предыдущих систематических обзоров, составленных на основе данных, собранных в базах MEDLINE (Ovid), PubMed, Web of Science и Кокрановской библиотеке до мая 2021 года. Акцент делали на эффективности диет для снижения веса и достижения ремиссии у больных диабетом второго типа.Авторы отмечают, что помимо генетической предрасположенности, начало диабета второго типа часто связано с избыточным весом, а причиной болезни становится нарушение комплексного взаимодействия гормонов кишечника и метаболитов кишечной микробиоты, приводящее к развитию слабых воспалительных процессов.У людей с избыточным весом накапливаются жиры в печени, поджелудочной железе и мышцах. Это ухудшает функции органов, что приводит к гипергликемии (аномально высокому уровню сахара в крови), обычно связанной с гипертонией и повышенным содержанием жиров в крови. Снижение веса имеет решающее значение для лечения и ремиссии сахарного диабета второго типа. Достаточная потеря веса может удалить аномальный жир из печени и поджелудочной железы и обратить вспять диабет.Результаты анализа показали, что наибольшее снижение веса достигается с помощью диет с очень низким содержанием калорий, в которых вместо натуральных высококалорийных продуктов используют заменители. К примеру, при ограничении до 830 килокалорий в день в течение 12 недель с последующим соблюдением диеты с относительно низким содержанием жиров и высоким содержанием углеводов, показатели ремиссии по прошествии года составили 46-61 процентов. Для сравнения, при низкоуглеводных диетах показатели ремиссии намного ниже и составляют 4-19 процентов.Еще выше показатели при полной замене привычных продуктов на низкокалорийные. При энергетическом уровне потребления 400-500 килокалорий в день в течение 8-12 недель среднее снижение веса у наблюдаемых составило 6,6 килограмм. Низкокалорийные диеты, которые рекомендуют ограничить энергетическое потребление 1000-1500 килокалориями в день, позволили снизить вес на 2,4 килограмма за 12-52 недели. Примерно такой же невысокой эффективностью, по мнению авторов обладают и другие часто рекомендуемые для похудения диеты: обезжиренная, низкоуглеводная или средиземноморская."Средиземноморская диета, диета с высоким содержанием мононенасыщенных жирных кислот, вегетарианская диета и диета с низким гликемическим индексом позволяют достичь снижения веса на 0,3-2 килограмма и не отличаются в этом плане от обычных диет с относительно низким содержанием жиров и высоким содержанием углеводов. Ни одна из этих диет не превосходит другие в отношении контроля веса при диабете второго типа", — пишут авторы статьи.Исследователи считают, что к устойчивой потере веса приведет только постоянное превышение расходования калорий над их потреблением, и для этого лучше всего подходят низкокалорийные диеты, независимо от того, какое в них соотношение жиров и углеводов.

https://ria.ru/20211001/diabet-1752542765.html

https://ria.ru/20200304/1568089171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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питание, диета, здоровье, диабет, похудение