https://ria.ru/20211118/deripaska-1759629804.html

Дерипаска призвал сделать ЦБ ответственным за экономический рост

Дерипаска призвал сделать ЦБ ответственным за экономический рост - РИА Новости, 18.11.2021

Дерипаска призвал сделать ЦБ ответственным за экономический рост

Банк России должен быть ответственным за экономический рост страны и отвечать за монетарную политику – его мандат необходимо расширить, заявил бизнесмен Олег... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:52

2021-11-18T13:52

2021-11-18T13:52

экономика

олег дерипаска

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Банк России должен быть ответственным за экономический рост страны и отвечать за монетарную политику – его мандат необходимо расширить, заявил бизнесмен Олег Дерипаска на заседании "Столыпинского клуба"."Если мы не поменяем мандат, если они не будут отвечать так же, как и правительство, за темпы экономического роста ... Они говорят "мы не можем", ну, враньё. Долговой рынок - серьезный инструмент для обеспечения", - сказал он.По словам Дерипаски, представители Банка России могут регулировать темпы экономического роста в ручном режиме благодаря регистрации эмиссий и полной осведомленности о том, какие проекты финансируются банками. "Они, мало того, сидят практически в совете директоров каждого банка", - сказал бизнесмен.Дерипаска не раз призывал расширить мандат Банка России, сделав его наряду с правительством ответственным за экономический рост страны, темпы роста инвестиций в основной капитал и создание новых рабочих мест. В начале сентября бизнесмен обратился с таким предложением к Госдуме, выразив надежду, что это будет один из первых законопроектов в повестке парламента после выборов.Банк России реализует мандат на обеспечение ценовой стабильности в РФ, основным инструментом является ключевая ставка. Такую же цель своей денежно-кредитной политики имеет, например, Европейский центральный банк. В то же время в некоторых странах финансовые регуляторы обладают расширенным мандатом: ФРС США должна заботиться о стабильности цен и поддержании максимальной занятости, а у Резервного банка Австралии и вовсе тройной мандат - обеспечивать стабильность валюты, полную занятость и экономическое процветание и благосостояние австралийцев.

https://ria.ru/20211118/bank-1759617425.html

https://ria.ru/20211117/valyuta-1759384872.html

россия

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экономика, олег дерипаска, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, россия