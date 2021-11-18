Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211118/deripaska-1759629804.html
Дерипаска призвал сделать ЦБ ответственным за экономический рост
Дерипаска призвал сделать ЦБ ответственным за экономический рост - РИА Новости, 18.11.2021
Дерипаска призвал сделать ЦБ ответственным за экономический рост
Банк России должен быть ответственным за экономический рост страны и отвечать за монетарную политику – его мандат необходимо расширить, заявил бизнесмен Олег... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:52
2021-11-18T13:52
экономика
олег дерипаска
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755274436_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_7b325af8c5ee57e7aa38717bbb5d6bb0.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Банк России должен быть ответственным за экономический рост страны и отвечать за монетарную политику – его мандат необходимо расширить, заявил бизнесмен Олег Дерипаска на заседании "Столыпинского клуба"."Если мы не поменяем мандат, если они не будут отвечать так же, как и правительство, за темпы экономического роста ... Они говорят "мы не можем", ну, враньё. Долговой рынок - серьезный инструмент для обеспечения", - сказал он.По словам Дерипаски, представители Банка России могут регулировать темпы экономического роста в ручном режиме благодаря регистрации эмиссий и полной осведомленности о том, какие проекты финансируются банками. "Они, мало того, сидят практически в совете директоров каждого банка", - сказал бизнесмен.Дерипаска не раз призывал расширить мандат Банка России, сделав его наряду с правительством ответственным за экономический рост страны, темпы роста инвестиций в основной капитал и создание новых рабочих мест. В начале сентября бизнесмен обратился с таким предложением к Госдуме, выразив надежду, что это будет один из первых законопроектов в повестке парламента после выборов.Банк России реализует мандат на обеспечение ценовой стабильности в РФ, основным инструментом является ключевая ставка. Такую же цель своей денежно-кредитной политики имеет, например, Европейский центральный банк. В то же время в некоторых странах финансовые регуляторы обладают расширенным мандатом: ФРС США должна заботиться о стабильности цен и поддержании максимальной занятости, а у Резервного банка Австралии и вовсе тройной мандат - обеспечивать стабильность валюты, полную занятость и экономическое процветание и благосостояние австралийцев.
https://ria.ru/20211118/bank-1759617425.html
https://ria.ru/20211117/valyuta-1759384872.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755274436_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_195f12eecca1bf98dac6ceea92eb7149.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, олег дерипаска, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, россия
13:52 18.11.2021
 
Дерипаска призвал сделать ЦБ ответственным за экономический рост

Дерипаска призвал сделать ЦБ ответственным за экономический рост и монетарную политику

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Банк России должен быть ответственным за экономический рост страны и отвечать за монетарную политику – его мандат необходимо расширить, заявил бизнесмен Олег Дерипаска на заседании "Столыпинского клуба".
"Если мы не поменяем мандат, если они не будут отвечать так же, как и правительство, за темпы экономического роста ... Они говорят "мы не можем", ну, враньё. Долговой рынок - серьезный инструмент для обеспечения", - сказал он.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на III Съезде Ассоциации банков России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
13:07
Набиуллина рассказала, кто выигрывает от высоких и низких процентных ставок
По словам Дерипаски, представители Банка России могут регулировать темпы экономического роста в ручном режиме благодаря регистрации эмиссий и полной осведомленности о том, какие проекты финансируются банками. "Они, мало того, сидят практически в совете директоров каждого банка", - сказал бизнесмен.
Дерипаска не раз призывал расширить мандат Банка России, сделав его наряду с правительством ответственным за экономический рост страны, темпы роста инвестиций в основной капитал и создание новых рабочих мест. В начале сентября бизнесмен обратился с таким предложением к Госдуме, выразив надежду, что это будет один из первых законопроектов в повестке парламента после выборов.
Банк России реализует мандат на обеспечение ценовой стабильности в РФ, основным инструментом является ключевая ставка. Такую же цель своей денежно-кредитной политики имеет, например, Европейский центральный банк. В то же время в некоторых странах финансовые регуляторы обладают расширенным мандатом: ФРС США должна заботиться о стабильности цен и поддержании максимальной занятости, а у Резервного банка Австралии и вовсе тройной мандат - обеспечивать стабильность валюты, полную занятость и экономическое процветание и благосостояние австралийцев.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 02:15
Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
 
ЭкономикаОлег ДерипаскаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпы
03:15IT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефон
03:13Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам
02:50На Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить Крым
02:38Адвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсека
02:35Россиянам посоветовали самую полезную рыбу
02:20В Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощность
02:16Опубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в Петербурге
02:15В винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годом
02:15Эксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылке
02:10В Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" Германии
01:56Институт философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и Шпильрейн
01:45Врач рассказала, как избежать тромбоза после коронавируса
01:40СМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных
01:39"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потери
01:28Госдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"
01:15Аналитик назвал "золотое время" для покупки валюты
00:43Адель представила еще одну песню из нового альбома
00:33Макрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границе
00:31Минцифры допустило возможность изменения системы проверки QR-кодов
Лента новостейМолния
Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпыIT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефонНеонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родамНа Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить КрымАдвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсекаРоссиянам посоветовали самую полезную рыбуВ Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощностьОпубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в ПетербургеВ винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годомЭксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылкеВ Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" ГерманииИнститут философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и ШпильрейнВрач рассказала, как избежать тромбоза после коронавирусаСМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потериГосдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"Аналитик назвал "золотое время" для покупки валютыАдель представила еще одну песню из нового альбомаМакрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границеМинцифры допустило возможность изменения системы проверки QR-кодов