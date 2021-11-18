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В Приморье перенесли избрание меры пресечения депутату Самсонову
В Приморье перенесли избрание меры пресечения депутату Самсонову - РИА Новости, 18.11.2021
В Приморье перенесли избрание меры пресечения депутату Самсонову
Заседание по избранию меры пресечения приморскому депутату от КПРФ Артему Самсонову, который подозревается в развращении ребенка и которому вызвали в суд... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:08
2021-11-18T15:08
происшествия
приморский край
кпрф
артем самсонов (депутат)
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Заседание по избранию меры пресечения приморскому депутату от КПРФ Артему Самсонову, который подозревается в развращении ребенка и которому вызвали в суд скорую, отложено на пятницу, сообщил его адвокат Алексей Клецкин.Ранее в четверг адвокат Самсонова Наталья Касилова сообщила журналистам, что для ее подзащитного в суд, где должна избираться мера пресечения, вызвана скорая помощь. Позже депутата посадили в машину скорой и увезли на обследование в больницу.Он отметил, что, предположительно, Самсонов сегодня останется в больнице под конвоем.Против Самсонова возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". По версии следствия, подозреваемый на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Касилова сообщала РИА Новости, что Самсонову вменяют события 2018 года, в среду он начал голодовку, так как считает, что его оклеветали.
приморский край
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Задержание депутата, подозреваемого в педофилии. Видео СК
Депутат заксобрания Приморья Артем Самсонов (КПРФ) подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Ранее коллеги Самсонова сообщили о его задержании, а также об обысках у него в квартире.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
происшествия, приморский край, кпрф, артем самсонов (депутат), видео
В Приморье перенесли избрание меры пресечения депутату Самсонову
ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Заседание по избранию меры пресечения приморскому депутату от КПРФ Артему Самсонову, который подозревается в развращении ребенка и которому вызвали в суд скорую, отложено на пятницу, сообщил его адвокат Алексей Клецкин.
2021-11-18T15:08
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15:08 18.11.2021
 
В Приморье перенесли избрание меры пресечения депутату Самсонову

Избрание меры пресечения подозреваемому в педофилии депутату Самсонову перенесли на сутки

© Фото : Приморское краевое отделение КПРФАртем Самсонов
Артем Самсонов - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : Приморское краевое отделение КПРФ
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Заседание по избранию меры пресечения приморскому депутату от КПРФ Артему Самсонову, который подозревается в развращении ребенка и которому вызвали в суд скорую, отложено на пятницу, сообщил его адвокат Алексей Клецкин.
Ранее в четверг адвокат Самсонова Наталья Касилова сообщила журналистам, что для ее подзащитного в суд, где должна избираться мера пресечения, вызвана скорая помощь. Позже депутата посадили в машину скорой и увезли на обследование в больницу.
"Врачи не смогли дать заключения о возможности (участвовать Самсонову в заседании – ред.). Суд поставил на разрешение сторон вопрос о возможности объявления перерыва до завтра. Все согласились, и сделан перерыв до завтра, до 9 утра", - сказал Клецкин журналистам.
Он отметил, что, предположительно, Самсонов сегодня останется в больнице под конвоем.
Против Самсонова возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". По версии следствия, подозреваемый на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Касилова сообщала РИА Новости, что Самсонову вменяют события 2018 года, в среду он начал голодовку, так как считает, что его оклеветали.
 
ПроисшествияПриморский крайКПРФАртем Самсонов (депутат)
 
 
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