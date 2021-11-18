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В Приморье перенесли избрание меры пресечения депутату Самсонову

В Приморье перенесли избрание меры пресечения депутату Самсонову - РИА Новости, 18.11.2021

В Приморье перенесли избрание меры пресечения депутату Самсонову

Заседание по избранию меры пресечения приморскому депутату от КПРФ Артему Самсонову, который подозревается в развращении ребенка и которому вызвали в суд... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T15:08

2021-11-18T15:08

2021-11-18T15:08

происшествия

приморский край

кпрф

артем самсонов (депутат)

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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Заседание по избранию меры пресечения приморскому депутату от КПРФ Артему Самсонову, который подозревается в развращении ребенка и которому вызвали в суд скорую, отложено на пятницу, сообщил его адвокат Алексей Клецкин.Ранее в четверг адвокат Самсонова Наталья Касилова сообщила журналистам, что для ее подзащитного в суд, где должна избираться мера пресечения, вызвана скорая помощь. Позже депутата посадили в машину скорой и увезли на обследование в больницу.Он отметил, что, предположительно, Самсонов сегодня останется в больнице под конвоем.Против Самсонова возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". По версии следствия, подозреваемый на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Касилова сообщала РИА Новости, что Самсонову вменяют события 2018 года, в среду он начал голодовку, так как считает, что его оклеветали.

приморский край

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Задержание депутата, подозреваемого в педофилии. Видео СК Депутат заксобрания Приморья Артем Самсонов (КПРФ) подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Ранее коллеги Самсонова сообщили о его задержании, а также об обысках у него в квартире. 2021-11-18T15:08 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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