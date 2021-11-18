https://ria.ru/20211118/deputat-1759596744.html
Приморского депутата Самсонова увезли из суда на скорой
Приморского депутата Самсонова увезли из суда на скорой - РИА Новости, 18.11.2021
Приморского депутата Самсонова увезли из суда на скорой
Подозреваемого в развращении ребенка приморского депутата от КПРФ Артёма Самсонова увезли на скорой из зала суда, где ему избирали меру пресечения, передает... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:33
2021-11-18T11:33
2021-11-18T11:49
происшествия
приморский край
артем самсонов (депутат)
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Подозреваемого в развращении ребенка приморского депутата от КПРФ Артёма Самсонова увезли на скорой из зала суда, где ему избирали меру пресечения, передает корреспондент с места событий.Ранее адвокат Самсонова Наталья Касилова сообщила журналистам, что для ее подзащитного в суд, где должна избираться мера пресечения, вызвана скорая помощь.Как передает корреспондент РИА Новости, Самсонова посадили в машину скорой и увезли от здания суда. Один из адвокатов депутата Алексей Клецкин сообщил журналистам, что заседание по избранию меры пресечения не начиналось."По медпоказаниям его повезли для дополнительного медицинского обследования, чтобы дать заключение, может он принять участие в заседании или не может. Действительно, у него есть ряд хронических заболеваний, мы медицинские документы предоставим. Плюс нет доступа к лекарствам (которые он должен пить)", - сказал Клецкин.По его словам, продолжится суд, скорее всего, сегодня, но могут и перенести.Против Самсонова возбуждено дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". По версии следствия, подозреваемый на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Касилова сообщала РИА Новости, что Самсонову вменяют события 2018 года, в среду он начал голодовку, так как считает, что его оклеветали.
https://ria.ru/20211117/samsonov-1759557391.html
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Задержание депутата, подозреваемого в педофилии. Видео СК
Депутат заксобрания Приморья Артем Самсонов (КПРФ) подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Ранее коллеги Самсонова сообщили о его задержании, а также об обысках у него в квартире.
2021-11-18T11:33
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происшествия, приморский край, артем самсонов (депутат)
11:33 18.11.2021 (обновлено: 11:49 18.11.2021)
Приморского депутата Самсонова увезли из суда на скорой
Подозреваемого в педофилии приморского депутата Самсонова увезли из суда на скорой
ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости.
Подозреваемого в развращении ребенка приморского депутата от КПРФ Артёма Самсонова
увезли на скорой из зала суда, где ему избирали меру пресечения, передает корреспондент с места событий.
Ранее адвокат Самсонова Наталья Касилова сообщила журналистам, что для ее подзащитного в суд, где должна избираться мера пресечения, вызвана скорая помощь.
Как передает корреспондент РИА Новости, Самсонова посадили в машину скорой и увезли от здания суда. Один из адвокатов депутата Алексей Клецкин сообщил журналистам, что заседание по избранию меры пресечения не начиналось.
"По медпоказаниям его повезли для дополнительного медицинского обследования, чтобы дать заключение, может он принять участие в заседании или не может. Действительно, у него есть ряд хронических заболеваний, мы медицинские документы предоставим. Плюс нет доступа к лекарствам (которые он должен пить)", - сказал Клецкин.
По его словам, продолжится суд, скорее всего, сегодня, но могут и перенести.
Против Самсонова возбуждено дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". По версии следствия, подозреваемый на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Касилова сообщала РИА Новости, что Самсонову вменяют события 2018 года, в среду он начал голодовку, так как считает, что его оклеветали.