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https://ria.ru/20211118/deputat-1759588439.html
Подозреваемый в педофилии приморский депутат заявил о своей невиновности
Подозреваемый в педофилии приморский депутат заявил о своей невиновности - РИА Новости, 18.11.2021
Подозреваемый в педофилии приморский депутат заявил о своей невиновности
Подозреваемый в развращении несовершеннолетнего приморский депутат от КПРФ Артём Самсонов заявил, что не знает этого ребенка, сообщила журналистам его адвокат... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:01
2021-11-18T11:01
происшествия
кпрф
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Подозреваемый в развращении несовершеннолетнего приморский депутат от КПРФ Артём Самсонов заявил, что не знает этого ребенка, сообщила журналистам его адвокат Наталья Касилова.Перед заседанием, на котором суд должен избрать меру пресечения, адвокат рассказала журналистам, что у Самсонова состоялись очные ставки со свидетелями, в том числе с его знакомой Сафроновой и ее сыном."Это свидетели, которые якобы видели, как Самсонов демонстрировал предмет, который они называют фаллоимитатор, несовершеннолетнему. Мы со вторым адвокатом пытались выяснить, как предмет выглядел… Сегодня во время очных ставок Самсонов ещё раз подтвердил, что не виновен, что того мальчика не знает, что не демонстрировал ему никаких фаллоимитаторов - и готов подтвердить это на полиграфе", - сказала Касилова.Против Самсонова возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". По версии следствия, подозреваемый на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Касилова сообщала РИА Новости, что Самсонову вменяют события 2018 года, в среду он начал голодовку, так как считает, что его оклеветали.
https://ria.ru/20211118/deputat-1759583425.html
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происшествия, кпрф
11:01 18.11.2021
 
Подозреваемый в педофилии приморский депутат заявил о своей невиновности

Подозреваемый в педофилии приморский депутат Самсонов не признал вину

© Фото : Приморское краевое отделение КПРФАртем Самсонов
Артем Самсонов - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : Приморское краевое отделение КПРФ
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Подозреваемый в развращении несовершеннолетнего приморский депутат от КПРФ Артём Самсонов заявил, что не знает этого ребенка, сообщила журналистам его адвокат Наталья Касилова.
Перед заседанием, на котором суд должен избрать меру пресечения, адвокат рассказала журналистам, что у Самсонова состоялись очные ставки со свидетелями, в том числе с его знакомой Сафроновой и ее сыном.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
10:32
Подозреваемому в развращении ребенка депутату вызвали скорую в зал суда
"Это свидетели, которые якобы видели, как Самсонов демонстрировал предмет, который они называют фаллоимитатор, несовершеннолетнему. Мы со вторым адвокатом пытались выяснить, как предмет выглядел… Сегодня во время очных ставок Самсонов ещё раз подтвердил, что не виновен, что того мальчика не знает, что не демонстрировал ему никаких фаллоимитаторов - и готов подтвердить это на полиграфе", - сказала Касилова.
Против Самсонова возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". По версии следствия, подозреваемый на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Касилова сообщала РИА Новости, что Самсонову вменяют события 2018 года, в среду он начал голодовку, так как считает, что его оклеветали.
 
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