https://ria.ru/20211118/deputat-1759583109.html

Приморские коммунисты выразили готовность поручиться за депутата Самсонова

Приморские коммунисты выразили готовность поручиться за депутата Самсонова - РИА Новости, 18.11.2021

Приморские коммунисты выразили готовность поручиться за депутата Самсонова

Депутаты заксобрания Приморья и думы Владивостока от КПРФ подписали ходатайства о личном поручительстве за коллегу Артема Самсонова, который подозревается в... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T10:28

2021-11-18T10:28

2021-11-18T10:28

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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Депутаты заксобрания Приморья и думы Владивостока от КПРФ подписали ходатайства о личном поручительстве за коллегу Артема Самсонова, который подозревается в развращении ребенка.В среду коллеги Самсонова сообщили РИА Новости о его задержании, а также об обысках у него в квартире. В СУСК информировали, что в отношении депутата возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". По версии следствия, подозреваемый на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Адвокат парламентария Наталья Касилова сообщала РИА Новости, что Самсонову вменяют события 2018 года, в среду он начал голодовку, так как не согласен с тем, что ему вменяют, и считает, что его оклеветали.Как передает корреспондент РИА Новости, у здания Фрунзенского районного суда Владивостока, где в четверг будет избираться мера пресечения Самсонову, собралось около 20 человек, в том числе представители КПРФ.Депутаты заксобрания Приморья от КПРФ, которые приехали к суду, а также депутаты гордумы от этой партии подписали ходатайства о личном поручительстве за Самсонова. "Мы поручаемся, что Артем Анатольевич будет выполнять все мероприятия по следственному делу и никуда не убежит", - сообщила РИА Новости депутат заксобрания Приморья от КПРФ Наталья Кочугова.По ее словам, подписавшиеся гарантируют выполнение Самсоновым всех следственных мероприятий и то, что он не покинет город. Подписавшиеся надеются, что личные поручительства послужат для суда основанием для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде.

https://ria.ru/20211117/samsonov-1759557391.html

https://ria.ru/20211111/arest-1758542852.html

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происшествия, приморский край, владивосток, кпрф