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Против председателя свердловского отделения Союза десантников завели дело
Против председателя свердловского отделения Союза десантников завели дело - РИА Новости, 18.11.2021
Против председателя свердловского отделения Союза десантников завели дело
Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T09:48
2021-11-18T09:48
происшествия
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
урал
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.Ранее местные СМИ написали, что Тетерин в среду был задержан по подозрению в посредничестве при передаче взятки."Уголовное дело, о котором идет речь, находится в производстве следственных органов СК России по Свердловской области. По делу выполняются необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах расследования не сообщается", - сказал собеседник агентства.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга, материалы дела, возбужденного в отношении Тетерина по статье 291.1 УК РФ, уже поступили в суд, сегодня планируется избрать меру пресечения.Согласно данным на сайте Союза десантников Урала, Тетерин участвовал в десятках боевых операций, в ходе которых получил два ранения и контузию. За мужество и героизм награжден орденом Красной Звезды и медалью "За отвагу", является Полным кавалером Почетного Ветеранского креста I, II и III степени и Высшего Ветеранского креста. За многолетнюю активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи награжден благодарностью от президента РФ. Также Тетерин является членом общественной палаты Свердловской области.
https://ria.ru/20211108/srok-1757995575.html
https://ria.ru/20211105/belogorsk-1757795945.html
свердловская область
урал
россия
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происшествия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), урал, россия
09:48 18.11.2021
 
Против председателя свердловского отделения Союза десантников завели дело

СК завел дело против председателя свердловского отделения Союза десантников Тетерина

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : СК РФ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Ранее местные СМИ написали, что Тетерин в среду был задержан по подозрению в посредничестве при передаче взятки.
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"Уголовное дело, о котором идет речь, находится в производстве следственных органов СК России по Свердловской области. По делу выполняются необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах расследования не сообщается", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга, материалы дела, возбужденного в отношении Тетерина по статье 291.1 УК РФ, уже поступили в суд, сегодня планируется избрать меру пресечения.
Согласно данным на сайте Союза десантников Урала, Тетерин участвовал в десятках боевых операций, в ходе которых получил два ранения и контузию. За мужество и героизм награжден орденом Красной Звезды и медалью "За отвагу", является Полным кавалером Почетного Ветеранского креста I, II и III степени и Высшего Ветеранского креста. За многолетнюю активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи награжден благодарностью от президента РФ. Также Тетерин является членом общественной палаты Свердловской области.
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ПроисшествияСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)УралРоссия
 
 
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