https://ria.ru/20211118/delo-1759576083.html

Против председателя свердловского отделения Союза десантников завели дело

Против председателя свердловского отделения Союза десантников завели дело - РИА Новости, 18.11.2021

Против председателя свердловского отделения Союза десантников завели дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T09:48

2021-11-18T09:48

2021-11-18T09:48

происшествия

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

урал

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.Ранее местные СМИ написали, что Тетерин в среду был задержан по подозрению в посредничестве при передаче взятки."Уголовное дело, о котором идет речь, находится в производстве следственных органов СК России по Свердловской области. По делу выполняются необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах расследования не сообщается", - сказал собеседник агентства.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга, материалы дела, возбужденного в отношении Тетерина по статье 291.1 УК РФ, уже поступили в суд, сегодня планируется избрать меру пресечения.Согласно данным на сайте Союза десантников Урала, Тетерин участвовал в десятках боевых операций, в ходе которых получил два ранения и контузию. За мужество и героизм награжден орденом Красной Звезды и медалью "За отвагу", является Полным кавалером Почетного Ветеранского креста I, II и III степени и Высшего Ветеранского креста. За многолетнюю активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи награжден благодарностью от президента РФ. Также Тетерин является членом общественной палаты Свердловской области.

https://ria.ru/20211108/srok-1757995575.html

https://ria.ru/20211105/belogorsk-1757795945.html

свердловская область

урал

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), урал, россия