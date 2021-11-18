Против председателя свердловского отделения Союза десантников завели дело
СК завел дело против председателя свердловского отделения Союза десантников Тетерина
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Ранее местные СМИ написали, что Тетерин в среду был задержан по подозрению в посредничестве при передаче взятки.
"Уголовное дело, о котором идет речь, находится в производстве следственных органов СК России по Свердловской области. По делу выполняются необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах расследования не сообщается", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга, материалы дела, возбужденного в отношении Тетерина по статье 291.1 УК РФ, уже поступили в суд, сегодня планируется избрать меру пресечения.
Согласно данным на сайте Союза десантников Урала, Тетерин участвовал в десятках боевых операций, в ходе которых получил два ранения и контузию. За мужество и героизм награжден орденом Красной Звезды и медалью "За отвагу", является Полным кавалером Почетного Ветеранского креста I, II и III степени и Высшего Ветеранского креста. За многолетнюю активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи награжден благодарностью от президента РФ. Также Тетерин является членом общественной палаты Свердловской области.
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