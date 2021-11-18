Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211118/daniya-1759634221.html
Посольство в Дании усомнилось в объективности приговора россиянину
Посольство в Дании усомнилось в объективности приговора россиянину - РИА Новости, 18.11.2021
Посольство в Дании усомнилось в объективности приговора россиянину
Посольство России в Копенгагене выразило сомнения в беспристрастности судей, оставивших в силе приговор российскому ученому Алексею Никифорову, обвиненному в... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:14
2021-11-18T14:14
в мире
дания
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736944325_0:48:2001:1174_1920x0_80_0_0_aa66a43ab26147646ffb220721ff3da2.jpg
ЦЮРИХ, 18 ноя - РИА Новости. Посольство России в Копенгагене выразило сомнения в беспристрастности судей, оставивших в силе приговор российскому ученому Алексею Никифорову, обвиненному в работе на российские спецслужбы.Ранее стало известно, что Апелляционный суд западной Дании оставил в силе приговор Никифорову, которого окружной суд приговорил к трем годам заключения по обвинению в шпионаже."С сожалением отмечаем, что в ходе апелляционного разбирательства судом не были приняты во внимание аргументы защиты. В этой связи серьезные сомнения вызывает беспристрастность судей, рассматривавших дело. Тем более что сам Алексей Никифоров свою вину не признает", - говорится в заявлении российской дипмиссии.Посольство также сообщило, что продолжит оказывать Никифорову необходимую консульскую помощь и добиваться его досрочного освобождения.По данным суда, российский ученый был признан виновным 10 мая судом города Ольборга в нарушении статьи 108 (1) Уголовного кодекса. Суд установил, что он в течение ряда лет собирал информацию в Техническом университете Дании и компаниях Северной Ютландии и передавал эту информацию российской разведывательной службе.Ранее сообщалось, что Москва ожидает от Дании объективного рассмотрения дела россиянина Никифорова в ходе апелляционного процесса, надеется на его освобождение.
https://ria.ru/20211118/daniya-1759610094.html
дания
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736944325_0:0:2001:1502_1920x0_80_0_0_7712a2c7e113d745f7ccdb02e57d0a5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, дания, москва, россия
14:14 18.11.2021
 
Посольство в Дании усомнилось в объективности приговора россиянину

Посольство усомнилось в объективности датских судей, оставивших в силе приговор россиянину

© Фото : Embassy of Russia in Denmark/FacebookПосольство России в Дании
Посольство России в Дании - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : Embassy of Russia in Denmark/Facebook
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 18 ноя - РИА Новости. Посольство России в Копенгагене выразило сомнения в беспристрастности судей, оставивших в силе приговор российскому ученому Алексею Никифорову, обвиненному в работе на российские спецслужбы.
Ранее стало известно, что Апелляционный суд западной Дании оставил в силе приговор Никифорову, которого окружной суд приговорил к трем годам заключения по обвинению в шпионаже.
"С сожалением отмечаем, что в ходе апелляционного разбирательства судом не были приняты во внимание аргументы защиты. В этой связи серьезные сомнения вызывает беспристрастность судей, рассматривавших дело. Тем более что сам Алексей Никифоров свою вину не признает", - говорится в заявлении российской дипмиссии.
Посольство также сообщило, что продолжит оказывать Никифорову необходимую консульскую помощь и добиваться его досрочного освобождения.
По данным суда, российский ученый был признан виновным 10 мая судом города Ольборга в нарушении статьи 108 (1) Уголовного кодекса. Суд установил, что он в течение ряда лет собирал информацию в Техническом университете Дании и компаниях Северной Ютландии и передавал эту информацию российской разведывательной службе.
Ранее сообщалось, что Москва ожидает от Дании объективного рассмотрения дела россиянина Никифорова в ходе апелляционного процесса, надеется на его освобождение.
суд - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 12:35
Суд Дании оставил в силе приговор осужденному ученому из России
 
В миреДанияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпы
03:15IT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефон
03:13Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам
02:50На Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить Крым
02:38Адвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсека
02:35Россиянам посоветовали самую полезную рыбу
02:20В Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощность
02:16Опубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в Петербурге
02:15В винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годом
02:15Эксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылке
02:10В Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" Германии
01:56Институт философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и Шпильрейн
01:45Врач рассказала, как избежать тромбоза после коронавируса
01:40СМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных
01:39"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потери
01:28Госдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"
01:15Аналитик назвал "золотое время" для покупки валюты
00:43Адель представила еще одну песню из нового альбома
00:33Макрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границе
00:31Минцифры допустило возможность изменения системы проверки QR-кодов
Лента новостейМолния
Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпыIT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефонНеонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родамНа Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить КрымАдвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсекаРоссиянам посоветовали самую полезную рыбуВ Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощностьОпубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в ПетербургеВ винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годомЭксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылкеВ Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" ГерманииИнститут философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и ШпильрейнВрач рассказала, как избежать тромбоза после коронавирусаСМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потериГосдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"Аналитик назвал "золотое время" для покупки валютыАдель представила еще одну песню из нового альбомаМакрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границеМинцифры допустило возможность изменения системы проверки QR-кодов