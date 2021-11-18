https://ria.ru/20211118/daniya-1759634221.html

Посольство в Дании усомнилось в объективности приговора россиянину

Посольство в Дании усомнилось в объективности приговора россиянину - РИА Новости, 18.11.2021

Посольство в Дании усомнилось в объективности приговора россиянину

Посольство России в Копенгагене выразило сомнения в беспристрастности судей, оставивших в силе приговор российскому ученому Алексею Никифорову, обвиненному в... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:14

2021-11-18T14:14

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ЦЮРИХ, 18 ноя - РИА Новости. Посольство России в Копенгагене выразило сомнения в беспристрастности судей, оставивших в силе приговор российскому ученому Алексею Никифорову, обвиненному в работе на российские спецслужбы.Ранее стало известно, что Апелляционный суд западной Дании оставил в силе приговор Никифорову, которого окружной суд приговорил к трем годам заключения по обвинению в шпионаже."С сожалением отмечаем, что в ходе апелляционного разбирательства судом не были приняты во внимание аргументы защиты. В этой связи серьезные сомнения вызывает беспристрастность судей, рассматривавших дело. Тем более что сам Алексей Никифоров свою вину не признает", - говорится в заявлении российской дипмиссии.Посольство также сообщило, что продолжит оказывать Никифорову необходимую консульскую помощь и добиваться его досрочного освобождения.По данным суда, российский ученый был признан виновным 10 мая судом города Ольборга в нарушении статьи 108 (1) Уголовного кодекса. Суд установил, что он в течение ряда лет собирал информацию в Техническом университете Дании и компаниях Северной Ютландии и передавал эту информацию российской разведывательной службе.Ранее сообщалось, что Москва ожидает от Дании объективного рассмотрения дела россиянина Никифорова в ходе апелляционного процесса, надеется на его освобождение.

https://ria.ru/20211118/daniya-1759610094.html

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