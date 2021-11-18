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Суд Дании оставил в силе приговор осужденному ученому из России
Суд Дании оставил в силе приговор осужденному ученому из России - РИА Новости, 18.11.2021
Суд Дании оставил в силе приговор осужденному ученому из России
Апелляционный суд западной Дании оставил в силе приговор российскому ученому Алексею Никифорову, которого окружной суд приговорил к трем годам заключения по... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:35
2021-11-18T12:35
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МУРМАНСК, 18 ноя – РИА Новости. Апелляционный суд западной Дании оставил в силе приговор российскому ученому Алексею Никифорову, которого окружной суд приговорил к трем годам заключения по обвинению в шпионаже, говорится в пресс-релизе суда."Суд западной Дании вынес решение по апелляции, в которой 36-летнему гражданину России было предъявлено обвинение в нарушении статьи 108 (1) Уголовного кодекса. Апелляционный суд единогласным решением оставил в силе решение окружного суда по вопросу о виновности и трехлетнему тюремному заключению", - сообщается в пресс-релизе.Отмечается, что подсудимый был признан виновным 10 мая судом города Ольборга в нарушении статьи 108 (1) Уголовного кодекса, суд установил, что он в течение ряда лет собирал информацию в Техническом университете Дании и компаниях Северной Ютландии и передавал эту информацию российской разведывательной службе.Ранее сообщалось, что Москва ожидает от Дании объективного рассмотрения дела россиянина Никифорова в ходе апелляционного процесса, надеется на его освобождение. Десятого мая суд города Ольборг приговорил российского ученого Никифорова к трем годам лишения свободы по обвинению в работе на российские спецслужбы.
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дания, москва, россия
12:35 18.11.2021
 
Суд Дании оставил в силе приговор осужденному ученому из России

Суд Дании оставил в силе приговор российскому ученому, осужденному за шпионаж

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МУРМАНСК, 18 ноя – РИА Новости. Апелляционный суд западной Дании оставил в силе приговор российскому ученому Алексею Никифорову, которого окружной суд приговорил к трем годам заключения по обвинению в шпионаже, говорится в пресс-релизе суда.
"Суд западной Дании вынес решение по апелляции, в которой 36-летнему гражданину России было предъявлено обвинение в нарушении статьи 108 (1) Уголовного кодекса. Апелляционный суд единогласным решением оставил в силе решение окружного суда по вопросу о виновности и трехлетнему тюремному заключению", - сообщается в пресс-релизе.
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Отмечается, что подсудимый был признан виновным 10 мая судом города Ольборга в нарушении статьи 108 (1) Уголовного кодекса, суд установил, что он в течение ряда лет собирал информацию в Техническом университете Дании и компаниях Северной Ютландии и передавал эту информацию российской разведывательной службе.
Ранее сообщалось, что Москва ожидает от Дании объективного рассмотрения дела россиянина Никифорова в ходе апелляционного процесса, надеется на его освобождение. Десятого мая суд города Ольборг приговорил российского ученого Никифорова к трем годам лишения свободы по обвинению в работе на российские спецслужбы.
 
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