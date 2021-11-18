https://ria.ru/20211118/daniya-1759610094.html

Суд Дании оставил в силе приговор осужденному ученому из России

Суд Дании оставил в силе приговор осужденному ученому из России - РИА Новости, 18.11.2021

Суд Дании оставил в силе приговор осужденному ученому из России

Апелляционный суд западной Дании оставил в силе приговор российскому ученому Алексею Никифорову, которого окружной суд приговорил к трем годам заключения по... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:35

2021-11-18T12:35

2021-11-18T12:35

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МУРМАНСК, 18 ноя – РИА Новости. Апелляционный суд западной Дании оставил в силе приговор российскому ученому Алексею Никифорову, которого окружной суд приговорил к трем годам заключения по обвинению в шпионаже, говорится в пресс-релизе суда."Суд западной Дании вынес решение по апелляции, в которой 36-летнему гражданину России было предъявлено обвинение в нарушении статьи 108 (1) Уголовного кодекса. Апелляционный суд единогласным решением оставил в силе решение окружного суда по вопросу о виновности и трехлетнему тюремному заключению", - сообщается в пресс-релизе.Отмечается, что подсудимый был признан виновным 10 мая судом города Ольборга в нарушении статьи 108 (1) Уголовного кодекса, суд установил, что он в течение ряда лет собирал информацию в Техническом университете Дании и компаниях Северной Ютландии и передавал эту информацию российской разведывательной службе.Ранее сообщалось, что Москва ожидает от Дании объективного рассмотрения дела россиянина Никифорова в ходе апелляционного процесса, надеется на его освобождение. Десятого мая суд города Ольборг приговорил российского ученого Никифорова к трем годам лишения свободы по обвинению в работе на российские спецслужбы.

https://ria.ru/20211109/arest-1758240434.html

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дания, москва, россия